台新證三度出包！公司發聲明致歉：將系統穩定度的強化列為首要工作

台新證券與元富證正式整併後，電腦系統狀況不斷，20日再傳其客戶開啟「PhoneEZ」App 時，一直出現「系統繁忙，請稍後再試」的視窗，甚至連登入都困難。對此，台新證券致歉並表示，建議客戶可改用Woojii或行動達人App，以確保交易進行。

台新證券表示，今日中午約11時50分，「PhoneEZ行動下單App」出現異常，其他下單App如Woojii、行動達人等則是正常運作。對於「PhoneEZ行動下單App」出現異常，台新證券於第一時間即啟動因應排除，並建議客戶可改用Woojii或行動達人App，以確保交易進行。

台新證券指出，對於系統又出現異常造成客戶不便深表歉意，並將系統穩定度的強化列為首要工作，以維護客戶權益。

台新證券與元富證券合併後系統不穩，導致錯帳，針對4月14日受影響客戶，台新證券日前指出，將積極協助客戶釐清交易，並依循最有利客戶方式處理，整體申報錯帳筆數粗估約9,000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損。