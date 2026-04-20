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小資族抽紅包機會又來了！抽中這檔大賺24萬元、抽中1張賺4.6張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
小資族股票抽籤小錢抽大紅包的機會又來了。示意圖／ingimage
小資族股票抽籤小錢抽大紅包的機會又來了。示意圖／ingimage

台股頻頻飆高，小資族小錢抽大紅包的機會又來了，統計到4月底陸續有4檔準上市櫃股將辦理公開申購，其中最引起注意的是這檔半導體股，耀穎（7772）挾著當紅CPO、低軌衛星等題材，興櫃價飆升至298元，與暫定每股承銷價差距高達245元，也就是說，若是抽中1張可望賺超過4.6張，大賺24.5萬元，報酬率462.26%。

台股本周起到月底前，仍有4檔準備掛牌的股票將辦理公開申購，其中中籤報酬率最高的是耀穎，預計4月27~29日辦理公開申購，5月4日抽籤，5月8日掛牌上櫃，每股承銷價暫53元，承銷張數481張，20日興櫃價格為298元，若是抽中，有機會獲利24.5萬元，報酬率462.26%。

敍豐（3485）預計5月6日掛牌上櫃，每股承銷價暫128元，承銷張數860張，4月23~27日辦理公開申購，4月29日抽籤，以20日興櫃價格334.5元計算， 抽中可望獲利20.65萬元，報酬率161.32%， 抽中1張有機會賺進超過1.6張。

頌勝科技（7768）預計5月7日掛牌上市，每股承銷價暫258元，承銷張數1,754張，公開申購日期為4月24~28日，4月30日抽籤，以20日興櫃價格452.5元計算，抽中可望獲利19.45萬元，報酬率75.38%。

永笙-KY（4178）預計4月30日掛牌上市，每股承銷價暫21.08元，承銷張數4,100張，公開申購日期為4月20~22日，4月24日抽籤，以20日興櫃價格25.6元計算，抽中可望獲利4,520元，報酬率21.44%。

台股 股票 CPO

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