快訊

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會最快本周發函 上市櫃公司外資股東可拿到美元股利

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最快本周發函，上市公司占比近7成的外資股東股利可全面拿到美元股利。圖／本報資料照片
金管會最快本周發函，上市公司占比近7成的外資股東股利可全面拿到美元股利。圖／本報資料照片

據了解，金管會最快將在周二正式對外發函給上市櫃公司的外資股東，未來外資股東若要領取股利，將可直接收到美元股利，不必再由美元轉換成新台幣，這可說是台股史上的上市櫃公司發放股利的最大突破，金管會先前已詢問央行的意見，對此央行也相當贊成，由於台股的全體上市櫃公司的外資股東占比已高達7成，尤以台積電掛帥，大量的現金股利若全以台幣匯率發放，到時候外資匯回母國再轉回美元，又將引發匯率的波動，也因此，金管會決定讓外資股東直接領取美元的股利，也有助於平抑匯率波動。

金管會此次的發函，據了解，主要一開始也是因為台積電發放現金股利給外資股東的大量資金匯出需求，台積電方面曾經向主管機關提及是否可直接發放美元股利給外資股東，對此金管會研商多時，最後認為，直接由金管會出具函令，將是解決問題最好的方式，而且此例一開，其他上市公司的外資股東都可受惠，至於本國的股東，股利仍以新台幣來發放。

不過，外資是否願意直接領取美元股利，也可由外資股東自行決定，倘若有外資仍希望用台幣股利發放，那麼上市公司也會尊重其意願，仍以台幣形式發放。至於例如台積電等國內上市公司若要發美元股利給股東，在匯率上如何從台幣轉換為美元，據了解，通常會以股利發放公告之後的一周或其他時間，挑一個時間點來計算匯率。

台積電 股利 金管會

延伸閱讀

元大金、玉山金...5大金控還原殖利率、這檔衝破7.7%！專家：配息不是數字越高越好！

辜仲諒砸百億閃電入股台泥 54萬股東命運轉折在5月

保守與積極型投資人怎麼存？不敗教主推「00878+00922」黃金組合…用股息養市值股

台積電（2330）Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

相關新聞

代理式AI崛起 外資調升欣興、南電、臻鼎及嘉澤目標價

美系大行認為代理式AI崛起推動CPU的TAM放大。以ABF為例，券商觀察供給短缺從7%擴大至15%，預估至2030年還有8%的供給缺口。

CCL/PCB漲價一波波 外資調高台光電、台燿、臻鼎、金像電等目標價

美系券商觀察到2026年4月CCL/PCB價格季增10-40%以上，並預期2026年下半年及2027年將有進一步多輪漲價，且幅度至少與近期漲幅（10-40%以上季增）相當。考量AI PCB/CCL僅占總資本支出極小比例，券商認為CSP會接受漲價。外資調高台光電（2383）、台燿（6274）、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）等目標。

台新證三度出包！公司發聲明致歉：將系統穩定度的強化列為首要工作

台新證券與元富證正式整併後，電腦系統狀況不斷，20日再傳其客戶開啟「PhoneEZ」App 時，一直出現「系統繁忙，請稍後再試」的視窗，甚至連登入都困難。對此，台新證券致歉並表示，建議客戶可改用Woojii或行動達人App，以確保交易進行。

小資族抽紅包機會又來了！抽中這檔大賺24萬元、抽中1張賺4.6張

台股頻頻飆高，小資族小錢抽大紅包的機會又來了，統計到4月底陸續有4檔準上市櫃股將辦理公開申購，其中最引起注意的是這檔半導體股，耀穎（7772）挾著當紅CPO、低軌衛星等題材，興櫃價飆升至298元，與暫定每股承銷價差距高達245元，也就是說，若是抽中1張可望賺超過4.6張，大賺24.5萬元，報酬率462.26%。

金管會最快本周發函 上市櫃公司外資股東可拿到美元股利

據了解，金管會最快將在周二正式對外發函給上市櫃公司的外資股東，未來外資股東若要領取股利，將可直接收到美元股利，不必再由美元轉換成新台幣，這可說是台股史上的上市櫃公司發放股利的最大突破，金管會先前已詢問央行的意見，對此央行也相當贊成，由於台股的全體上市櫃公司的外資股東占比已高達7成，尤以台積電掛帥，大量的現金股利若全以台幣匯率發放，到時候外資匯回母國再轉回美元，又將引發匯率的波動，也因此，金管會決定讓外資股東直接領取美元的股利，也有助於平抑匯率波動。

外資上周回補台股逾1,500億元 大買「台塑四寶」買超前三名占2檔

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,500.47億元，買超台塑（1301）14.77萬張最多，另賣超旺宏（2337）3.88萬張最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。