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金管會最快本周發函 上市櫃公司外資股東可拿到美元股利
據了解，金管會最快將在周二正式對外發函給上市櫃公司的外資股東，未來外資股東若要領取股利，將可直接收到美元股利，不必再由美元轉換成新台幣，這可說是台股史上的上市櫃公司發放股利的最大突破，金管會先前已詢問央行的意見，對此央行也相當贊成，由於台股的全體上市櫃公司的外資股東占比已高達7成，尤以台積電掛帥，大量的現金股利若全以台幣匯率發放，到時候外資匯回母國再轉回美元，又將引發匯率的波動，也因此，金管會決定讓外資股東直接領取美元的股利，也有助於平抑匯率波動。
金管會此次的發函，據了解，主要一開始也是因為台積電發放現金股利給外資股東的大量資金匯出需求，台積電方面曾經向主管機關提及是否可直接發放美元股利給外資股東，對此金管會研商多時，最後認為，直接由金管會出具函令，將是解決問題最好的方式，而且此例一開，其他上市公司的外資股東都可受惠，至於本國的股東，股利仍以新台幣來發放。
不過，外資是否願意直接領取美元股利，也可由外資股東自行決定，倘若有外資仍希望用台幣股利發放，那麼上市公司也會尊重其意願，仍以台幣形式發放。至於例如台積電等國內上市公司若要發美元股利給股東，在匯率上如何從台幣轉換為美元，據了解，通常會以股利發放公告之後的一周或其他時間，挑一個時間點來計算匯率。
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