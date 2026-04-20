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外資上周回補台股逾1,500億元 大買「台塑四寶」買超前三名占2檔
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,500.47億元，買超台塑（1301）14.77萬張最多，另賣超旺宏（2337）3.88萬張最多。
上周（4/13~4/17）外資在集中市場總買超金額為1,500.47億元，另統計自今年初至4月17日止，外資累計賣超金額為5,104.37億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為58兆7,471.90億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.94%，較4月10日的56兆5,234.69億元新臺幣，增加2兆2,237.21億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名台塑買超14.77萬張、第二名台玻（1802）買超12.96萬張、第三名南亞（1303）買超11.22萬張。其中，台塑、南亞都屬於「台塑四寶」。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名旺宏賣超3.88萬張、第二名群益證（6005）賣超3.8萬張、第三名中信金（2891）賣超3.5萬張。
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