美台重量級科技股財報下旬登場 市場多空風向球

台股拜中東戰事利空鈍化及企業獲利持續上修，本波上演V型反彈行情。法人指出，聯發科（2454）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）等美、台重量級科技大廠將於4月下旬公布財報，釋出的人工智慧（AI）變現等營運展望，將是攸關行情多空的風向球。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥分析，台股本波隨美股強勢反彈，除中東地緣風險降溫帶動風險偏好回升外，AI需求動能強勁，推動獲利展望不斷上修，台積電（2330）法說釋出優於預期的財報及營運展望，進一步強化市場信心，亦為重要關鍵。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清表示，台股短線漲多面臨修正乖離壓力，所幸盤面資金持續良性輪動，若半導體、AI等具產業重要地位大廠，釋出財報或營運展望正向消息，將有助提振市場士氣，帶動多頭再攻一波。

根據法人資訊，在台股法說方面，本周起至4月底為止，陸續有瑞儀（6176）、旺宏（2337）、智原（3035）、力成（6239）、聯電（2303）、精測（6510）、友達（2409）、穩懋（3105）、台達電（2308）、瑞昱（2379）、聯發科等科技大廠將自辦法說，或受內外資證券商邀請辦理線上法說及投資論壇。

美股則以特斯拉（Tesla）、英特爾、Alphabet、Meta、微軟、高通（Qualcomm）、蘋果等科技股將於月底前陸續接棒演出，預料大型雲端服務供應商（CSP）的AI變現能力及現金流量仍是市場關注焦點。