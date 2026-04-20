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外資買超40億力抗自營避險賣壓！三大法人賣超21億 台股仍爆125家漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股20日盤中雖受權王台積電（2330）尾盤翻黑拖累、漲幅收斂，但在台達電（2308）挺身領軍下，盤勢仍維持多頭格局。集中與櫃買市場合計有936檔個股收紅，其中125家高掛漲停，資金動能強勁。終場加權指數上漲154.46點、收36,958.8點，漲幅0.42%，盤中最高觸及37,344.5點再創歷史新高，收盤亦改寫歷史次高紀錄，成交值略降至9,199.77億元；櫃買指數同步勁揚11.16點或3%，收383.5點，中小型股表現相對強勢。三大法人於集中市場續賣超21.11億元。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超43.46億元，投信賣超16.15億元；自營商賣超（合計）48.43億元，其中自營商（自行買賣）買超5.59億元、自營商（避險）賣超54.01億元。

盤面上，台積電今日以2,030元平盤開出後，盤中一度翻紅漲至2,055元，但尾盤卻急殺25元、翻黑收低在2,025元，聯發科（2454）也開高收低1.3%、報1,900元。此外，近期頻頻創新高的致茂（2360），今天熄火休兵，盤中一度跌停，終場跌9.09%、收2,050元，智邦（2345）也回落3.14%、收2,005元，盤中最低探至1,995元，鈍化漲勢。

反觀多方，台達電創下盤中1,980元、收盤1,900元雙天價，終場漲3.26%，攜手同為散熱族群的健策（3653）創新高5,020元，合計貢獻大盤漲點約72點，成為最強助攻手；日月光投控（3711）則漲4.41%、收461.5元，貢獻大盤約28點；此外，ABF載板三雄中，南電（8046）、景碩（3189）雙雙漲停，欣興（3037）漲5.44%，分別在歷史新高價796元、430.5元、678元，合計貢獻台股約40點。

聯發科 自營商 台積電

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