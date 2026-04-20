深化資安聯防 國泰證榮獲F-ISAC情資分享表現特優機構

在數位金融快速發展與資安威脅日益複雜的趨勢下，情資分享已成為提升整體防護韌性與穩定金融秩序的關鍵核心。國泰證券憑藉長期深耕資安治理、積極參與跨機構情資合作，榮獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）頒發「114年度情資分享表現特優機構」肯定，展現其在金融資安聯防體系中的關鍵影響力與實務貢獻。

國泰證券總經理周冠成表示，面對資安攻擊手法持續演進，單一機構已難以獨力應對，唯有透過高效率且可靠的情資分享機制，才能有效提升整體防禦能力。國泰證券長期參與F-ISAC運作，除即時掌握全球威脅趨勢與攻擊樣態，更將情資落實轉化為內部防護策略與應變流程，持續精進「預警、偵測、回應、復原」的生命周期管理能力，讓資安治理從被動防禦走向主動預防。

在制度面與技術面，國泰證券已建置完善的資安威脅情資治理機制，結合資安監控中心（SOC）與多元情資來源，整合包含同業聯防、集團資安體系及外部專業監測服務，打造跨層級、跨場域的即時防護網。透過高度自動化與集中化的分析能力，能迅速辨識潛在風險並採取相應措施，有效降低資安事件對營運及客戶的影響。

國泰證券強調，情資分享不僅是資安技術層面的交流，更是攸關金融穩定的重要。未來，國泰證券將持續深化與F-ISAC及各界夥伴的協作，精進情資分析與應用能力，結合科技創新、制度治理與專業人才培育，全面提升資安韌性，為客戶打造更安全、可信賴的金融服務環境，並攜手守護台灣金融市場的穩健發展。