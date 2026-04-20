群益金鼎證券及黑石財經共同舉辦軍工論壇 聚焦國防供應鏈

群益金鼎證券與黑石財經聯手舉辦「堅韌台灣–群益軍工論壇」，邀集國防軍工與航太產業多家上市櫃公司經營團隊，深入探討軍工業的營運展望，政務委員季連成特別到場強調台灣之盾的重要性。特別是總預算在立法院已付委，相關產業活水已露出曙光。

在地緣政治風險持續升溫、國防自主政策全面推進的背景下，台灣軍工產業正迎來結構性成長契機。台灣2026年國防預算調升至9,495億元，占GDP比例達3.32%，創下歷史新高，政府亦規劃2026年至2033年編列1.25兆元特別預算，打造新世代不對稱戰力，帶動無人機、造艦、航太零組件等供應鏈全面受惠。

群益金鼎證券副總鄧學人表示，台灣國防預算進入歷史高峰期、法人對軍工題材從題材性轉向實質獲利兌現的布局觀點。黑石財經執行長温建勲則指出，AI讓台灣與美國關係更為緊密，軍工則是再次印證台灣製造的重要性，特別是無人機在實戰中已成為耗材，台灣量產技術將是民主聯盟中的堅實後盾。

這次論壇議程橫跨軍工產業多元面向。全訊（5222）董事長張全生展現出台灣雷達主動元件的重要性；義隆電（2458）董事長葉儀晧則說明公司在新世代軍事用途研發實力。中信造船（2644）強調新訂單對於公司的轉機；榮剛（5009）就自獨家技術與法人深度交流。科技資深顧問蕭毅豪發表演講指出，台灣無人機供應鏈具有極重要的戰略位置，政務委員季連成就「全民總體防衛韌性」發表專題演講。

隨著台灣國防預算持續擴張、本土供應鏈加速升級，群益金鼎證券與黑石財經均表示，將持續深化軍工產業研究能量，協助法人掌握產業脈動與投資機會。