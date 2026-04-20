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外資上週買超1500億元連2買 敲進台塑三寶
美伊戰事緩和，加上台積電法說會帶動，台股上週大漲1386.51點或3.91%，週五集中市場指數收36804.34點。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣1500.47億元，為連續第2週買超。
個股方面，外資上週買超前3名上市公司分別為台塑14萬7676張、台玻12萬9608張、南亞11萬2271張；另外台化也獲外資買超9萬6903張排第4，上週外資買超前5名，台塑三寶就包辦3席。
賣超方面，上週外資賣超前3名上市公司為旺宏3萬8779張、群益證3萬8181張、中信金3萬5070張。
統計今年初至4月17日止，外資累計賣超金額5104.37億元，外資總持有股票市值58兆7471.9億元，占全體上市股票市值比重48.94%。
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