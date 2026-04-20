外資上週買超1500億元連2買 敲進台塑三寶

據了解，金管會最快將在周二正式對外發函給上市櫃公司的外資股東，未來外資股東若要領取股利，將可直接收到美元股利，不必再由美元轉換成新台幣，這可說是台股史上的上市櫃公司發放股利的最大突破，金管會先前已詢問央行的意見，對此央行也相當贊成，由於台股的全體上市櫃公司的外資股東占比已高達7成，尤以台積電掛帥，大量的現金股利若全以台幣匯率發放，到時候外資匯回母國再轉回美元，又將引發匯率的波動，也因此，金管會決定讓外資股東直接領取美元的股利，也有助於平抑匯率波動。

2026-04-20 16:01