台積電法說釋正向展望 這幾檔化工股再飆漲停

台積電（2330）法說會釋出優於預期的展望，加上PCB熱潮一路燒到上游銅箔基板（CCL）的樹脂材料，20日化工族群因多重科技題材加持，受資金追捧，買盤湧現。上市股中，三福化（4755）、永光（1711）、德淵（4720）、三晃（1721）、國精化（4722）、雙鍵（4764）四檔漲停，晶圓廠設備原料供應商上品（4770）盤中也大漲逾6%；上櫃股中的晶呈科技（4768）同步亮燈，台特化（4772）漲幅也逾6%。

其中，三福化、永光、上品、台特化、晶呈科技等打入半導體客戶供應鏈，有望繼續受惠台積電擴產利多。台積電AP8廠產能推助下，三福化預計今年旗下應用於CoWoS封裝的剝離劑（Stripper）等產品營收將成長。法人也指出，第1季起預估將有二至四項新產品逐步貢獻營收。

三福化日前在法說會中指出，旗下精密化學品、新興化學品、基礎化學品三大業務今年均看成長。法人表示，三福化近日與客戶協商，成功調漲旗下化學品價格，預計貢獻首季營收。此外，旗下TMAH回收液，半導體客戶認證順利，本季有望放量。

永光先前表示，應用於先進封裝的材料感光型聚醯亞胺（PSPI）產品需求強勁，市場上供應緊俏，作為有能力開發該材料的本土公司，得到與客戶洽談、送樣及評估的機會，據悉，該材料已獲大客戶採用。伴隨PSPI（感光型聚醯亞胺）材料需求向上，加上AI帶動的高效能運算帶動，面板級扇出型封裝（FOPLP）產能擴張、材料需求也持續成長。

上品日前表示，隨先進製程推升化學品使用需求，帶動晶圓廠、化學品廠擴廠潮，重要客戶未來兩年需求暢旺，尤其看好台灣需求今年大幅成長，已啟動台灣生產基地擴建計畫，未來台灣營收占比有望放大至六成。上品3月營收4.86億元，年增14.81%；第1季累計營收10.58億元，年增9.6%。

半導體特用氣體業者晶呈科技日前公布3月合併營收1.75億元，年增154.53%、月增74.05%；第1季累計營收4.41億元，年增157.63%。內、外銷需求動能升溫，加上外銷出貨遞延，帶動營收大增。晶呈科技表示，3月營收較前月增加，主因外銷市場部分2月出貨遞延至3月，內銷市場也較2月增加所致。此外，3月營收較去年同期大幅增加，係因外銷客戶需求較去年同期增加。

法人也指出，台特化受惠2奈米製程擴產進度，旗下矽乙烷在市場上具寡占地對，且今年AHF產能將較去年提高，加上併入泓潔科技綜效，台特化今年營運續看好。