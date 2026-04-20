台股盤中創新高！收盤上漲154點卻失守3萬7千點 台積電收低5元

台股20日收盤上漲154.46點，終場以36,958.80點作收，成交量9,199.77億元；台股盤中上揚到37,344.5點創新高，但賣壓湧出而一路下滑，收盤指數失守3萬7千點關卡。台積電（2330）收盤價2,025元，下跌5元，跌幅0.25%。

今日表現亮眼族群為ABF載板，今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、穩懋（3105）、金居（8358）、台達電（2308）、聯茂（6213）、聯鈞（3450）、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）及南電（8046）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、旺宏（2337）、台玻（1802）、華通（2313）、致茂（2360）、富喬（1815）、華邦電（2344）、南亞科（2408）及威剛（3260）。

第一金投顧表示，2 月以來拉回清洗浮額是好事，有助於本波行情走得更遠。長線仍然看好 AI 相關，包括半導體、光通、記憶體、PCB、散熱、CPO等。

績優的權值股未來隨著指數上升不預設高點，第2季可以留意AWS即將上市的 T3 專案，相關的世芯-KY（3661）低檔整理半年，第2季將開始受惠 AWS T3 晶片，可以伺機布局。傳產看好台積電廠務、特化及重電、幹細胞產業。足球鞋將在第2季開始出貨，目前位置也低可以留意。

目前盤面震盪，強勢股可以留意修正後的買點。美伊戰爭卡關，目前市場將關注新一波的局勢，可以適當獲利了結；雖然盤面多頭不變，但漲多需要時間整理消化籌碼，仍然可等待拉回後再行布局績優股。