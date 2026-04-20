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IT 硬體廠第1季營收超標 法人看好這些伺服器供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
圖為資料中心內伺服器。 路透
圖為資料中心內伺服器。 路透

受惠人工智慧（AI）伺服器需求強勁，大多數電子下游硬體廠商3月及第1季營收表現優於預期，法人點名看好伺服器供應鏈各族群的AI龍頭及營收具上檔空間的通用伺服器供應商，包括緯穎（6669）、嘉澤（3533）、南俊（6584）等。

至於AI伺服器主要受惠者，則有鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、健策（3653）、台達電（2308）、台光電（2383）、金像電（2368）、勤誠（8210）、川湖（2059）、富世達（6805）、智邦（2345）。

大型本國投顧分析，拜AI伺服器需求強勁及筆電拉貨效應，加上3月工作天數增加，多數IT硬體廠商3月營收繳出月增及年增的強勁表現。三大組裝廠GB系列AI伺服器機櫃3月持續放量出貨，月增20%至25%，台灣前五大ODM業者單月筆電出貨量年增12%、月增96%。

法人指出，強勁出貨動能帶動多數公司第1季營收優於預期，其中，AI伺服器相關族群營收年增幅度最為明顯，尤以散熱、機構件、PCB/CCL產業表現突出。

高力（8996）、廣達、南俊、台光電、金像電及技嘉（2376）等，在GB300機櫃出貨暢旺下，在第1季傳統淡季中，營收年增逾50%且季增達15%以上，法人看好GB300伺服器機櫃第2季需求持續成長，帶動營運更上一層樓。

根據法人預估，GB300 AI伺服器第2季出貨量將季增10%至20%，2026年GB300 AI 伺服器出貨量達6.5至7萬櫃，年增逾一倍，持續帶動供應鏈營收成長，Dell及Oracle將是今年GB300前兩大買家，占需求約五成。

在通用伺服器方面，近期資訊顯示，CSP平均年增率可達40%至50%，企業端亦可達10%至20%，2026年出貨年增率將達20%至30%，優於原估的10%。雖然CPU與記憶體近期供給吃緊，法人預期伺服器供應將獲得優先配置，預估通用伺服器出貨量年增約20%。

個人電腦及智慧手機第1季出貨量略優於預期，主因在於提前拉貨效應，鑒於記憶體及CPU供貨吃緊，法人下修PC預估出貨量至2.4億台，年減11%，商務品牌與蘋果為出貨相對穩健的業者。

法人同時下修智慧手機出貨量至年減12%，中國手機品牌衰退幅度最深，預估達雙位數，但偏高階市場的蘋果及三星表現將優於市場平均。

伺服器

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