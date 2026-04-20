快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電特化供應鏈動起來 永光漲停排隊買單破4萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台積電（2330）16日舉辦法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家指出，啟動全球3奈米產能擴張計畫，同步在台灣、美國以及日本擴產，同時也持續擴大CoWoS產能，但因先進封裝產能供應持續吃緊，台積電也與委外封裝測試廠（OSAT）合作，以滿足客戶需求。永光（1711）、三福化（4755）、晶呈科技（4768）20日漲停亮燈，台特化盤中上漲約6%。

台積電法說會再度報佳音，今年資本支出財測區間為520~560億美元上緣，並將全年美元營收成長目標上調為「年增超過30%」。2026至2027年在AI需求維持強勁下，隨著N2製程量產，N3新產能持續開出，台積電營運可望維持高強度成長。

台積電持續衝刺產能，帶旺相關供應鏈，其中電子化學品相關個股今日表現亮眼，永光、三福化、晶呈科技都衝上漲停板，其中永光量縮跳空漲停至52.7元，再創波段高，且漲停排隊買單逾4萬張。

永光3月營收8.37億元，年增28.2%，單月營收寫2022年3月以來新高；第1季營收20.45億元，年增5.4%。永光表示，3月色料化學品營收增加，主要係受到地緣政治（美伊戰爭）之影響，部分客戶擔憂供應鏈短缺風險而有提前下單之現象；此外，電子化學品營收增加，則係持續受惠於AI及電子產業需求增加所致。

永光的產品PSPI（感光型聚醯亞胺）為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，目前永光 PSPI光阻已獲得先進封裝龍頭採用。

三福化旗下精密化學品打入CoWoS供應鏈，在台積電AP8廠產能推助下，預計今年旗下應用於CoWoS封裝的剝離劑（Stripper）等產品營收將成長。

晶呈科技表示，今年前段先進製程用特用氣體C4F6、F2／N2營收預估成長三成，去光阻液（Stripper）營收亦可望增加五成；目前旗下半導體特氣產品逾八成應用於先進製程，目標今年提升至九成，顯示產品結構持續往高階製程滲透。

延伸閱讀

台積電股價衝3000元？4年漲價計畫能解除「台海折價魔咒」嗎

最便宜的 PCB 材料概念股？這檔拉出第二根漲停

史上最強 台積電首季營收衝上1.1兆元

台積電股價狂刷新天際線 高含積量台股ETF停火反彈力強

相關新聞

3月金控獲利大洗牌...中信金稱王、富邦金、國泰金暴跌？專家：錢沒不見只是換位置放

3月的獲利，是中信金拿了第一喔！悄悄創下歷史同期最高獲利。 13家金控Q1合計稅後純益1,882億元，年增31%，史上同期第二高，8家改寫歷史同期新高紀錄，如果有長期持有金控股，相信最近心情應該都不錯。 富邦金Q1賺332億仍然是13家最高，但3月竟然不是獲利王，甚至國泰金也被比下去了，為什麼？ 富邦金3月獲利25.7億，年減76.9%，從第一名直直往下掉，國泰金則是3月獲利50.3億元、年減48.88%，看到這個數字，有沒有大大嚇了一跳？ 其實不用擔心，這是IFRS 17今年正式上路，部分股票處分收益改列其他綜合損益，不計入當期EPS，直接從帳面上消失，加上3月市場震盪，壽險資產評價損失再補一刀，兩個原因疊在一起數字才會這樣。 但錢沒有真的不見，只是換了個位置放。富邦金3月帳面獲利25.7億，調整後獲利是177.6億，差距好幾倍，就是這個原因，調整後獲利，就是把被IFRS 17「搬走」的股票處分收益加回來，還原成過去習慣看的那個數字。 今年看壽險系金控，調整後獲利才是蘋果比蘋果，否則直接拿獲利跟去年比，會比出一個不存在的「衰退」，這個觀念今年真的很重要，記起來、記起來、記起來！ 然後

IT 硬體廠第1季營收超標 法人看好這些伺服器供應鏈

受惠人工智慧（AI）伺服器需求強勁，大多數電子下游硬體廠商3月及第1季營收表現優於預期，法人點名看好伺服器供應鏈各族群的AI龍頭及營收具上檔空間的通用伺服器供應商，包括緯穎（6669）、嘉澤（3533）、南俊（6584）等。

「台字輩」漲翻了 分析師：還有1檔具多重題材、打進輝達供應鏈沒漲

台股20日再衝上37,000點，一度衝達37,344.5點，持續創歷史新高，統計「台字輩」的公司4月以來持續大漲，…

台股用美元配息有譜？ 彭博：金管會考慮允許上市企業以美元發股息

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣金管會正考慮允許上市公司用美元發放股利，目前，台灣上市公司僅可用新台幣發放股息。

荷莫茲海峽再關閉無礙台股再創高 台股盤中最高飆到37,344點

美股四大指數上周五全數收紅，以費半指數上漲2.4%最高，帶動台股20日開高走高，盤中最高上漲540點至37,344點，再創盤中歷史新高價位，台積電盤中最高上漲25元至2,055元。法人指出，之前指數短線修正，整理後可望續攻新高。

台股飆漲逾500點 盤中37344點續寫新高

台股今天多頭氣勢強勁，電子權值股帶領市場信心回升，指數跳空大漲，盤中最高觸及37344.50點、勁揚540點，改寫歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。