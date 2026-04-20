台積電特化供應鏈動起來 永光漲停排隊買單破4萬張
台積電（2330）16日舉辦法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家指出，啟動全球3奈米產能擴張計畫，同步在台灣、美國以及日本擴產，同時也持續擴大CoWoS產能，但因先進封裝產能供應持續吃緊，台積電也與委外封裝測試廠（OSAT）合作，以滿足客戶需求。永光（1711）、三福化（4755）、晶呈科技（4768）20日漲停亮燈，台特化盤中上漲約6%。
台積電法說會再度報佳音，今年資本支出財測區間為520~560億美元上緣，並將全年美元營收成長目標上調為「年增超過30%」。2026至2027年在AI需求維持強勁下，隨著N2製程量產，N3新產能持續開出，台積電營運可望維持高強度成長。
台積電持續衝刺產能，帶旺相關供應鏈，其中電子化學品相關個股今日表現亮眼，永光、三福化、晶呈科技都衝上漲停板，其中永光量縮跳空漲停至52.7元，再創波段高，且漲停排隊買單逾4萬張。
永光3月營收8.37億元，年增28.2%，單月營收寫2022年3月以來新高；第1季營收20.45億元，年增5.4%。永光表示，3月色料化學品營收增加，主要係受到地緣政治（美伊戰爭）之影響，部分客戶擔憂供應鏈短缺風險而有提前下單之現象；此外，電子化學品營收增加，則係持續受惠於AI及電子產業需求增加所致。
永光的產品PSPI（感光型聚醯亞胺）為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，目前永光 PSPI光阻已獲得先進封裝龍頭採用。
三福化旗下精密化學品打入CoWoS供應鏈，在台積電AP8廠產能推助下，預計今年旗下應用於CoWoS封裝的剝離劑（Stripper）等產品營收將成長。
晶呈科技表示，今年前段先進製程用特用氣體C4F6、F2／N2營收預估成長三成，去光阻液（Stripper）營收亦可望增加五成；目前旗下半導體特氣產品逾八成應用於先進製程，目標今年提升至九成，顯示產品結構持續往高階製程滲透。
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