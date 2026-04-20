「台字輩」漲翻了 分析師：還有1檔具多重題材、打進輝達供應鏈沒漲

台股20日再衝上37,000點，一度衝達37,344.5點，持續創歷史新高，統計「台字輩」的公司4月以來持續大漲，台積電（2330）一度寫2,100元天價，台達電（2308）20日飆上1,980元，創歷史新高，台光電（2383）及台燿（6274）也曾衝上天價，「台字輩」股票漲翻天，分析師直言，還有1檔具有多重題材的公司還沒漲。

美股上周五在美伊關係降溫預期的激勵下，四大指數全收高，台股ADR同步走揚，台積電ADR上漲1.97%、聯電（2303）ADR大漲9.79；台股20日開盤上漲45.9點，以36,850.24點，權王台積電開平走高；台達電開高走高，盤中一度衝達1,980元，寫歷史新高，盤中漲幅逾4%；日月光投控（3711）以457元開高走高，盤中漲幅逾5%。

市場資金緊追ABF載板族群，景碩（3189）、南電（8046）攻上漲停，欣興（3037）緊跟亮燈，ABF三雄強勢領軍，臻鼎-KY（4958）也同步攻頂漲停，4檔載板個股齊創歷史新高價，成為台股創高關鍵動能；大盤指數一度衝達37,344.5點，持續創歷史新高。

台股再衝上37,000點關卡，統計4月以來由台積電領軍的「台字輩」個股齊往上攻高，都曾寫歷史新高，台積電一度衝達2,100元，統計至盤中高點，4月來漲幅16.76%；台達電20日持續創高，一度衝達1980元，統計至盤中高點，4月來漲幅43.47%。

台光電及台燿也分別創高，台光電一度衝3,950元，統計至盤中高點3,915元，4月來漲幅50.57%；台燿4月來漲勢更強，統計至盤中高點962元，12個交易日漲幅達69.06%。

「台字輩」個股漲翻了，不過還有1檔具有漲價、認證、打進輝達供應鏈題材的個股還沒有漲，證券分析師張陳浩表示，市場傳出台玻（1802）通過兩大日商Ibiden和Resonac的認證，且今年電子級玻纖布產品的營收比重將由30%拉升到50%，但更值得關注的是CoWoS朝CoPoS發展的趨勢，台玻研發的T-Glass已通過驗證且小量開始出貨，跟天虹（6937）一樣具有CoPoS題材。

張陳浩指出，台股持續衝高，選股更重要，包括CoWos的弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、致茂（2360）拉回可留意；看好具CoPoS題材的台玻、天虹；另外，ABF的欣興、南電、景碩也值得持續關注。