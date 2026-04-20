液冷元年引爆！台股創高雙引擎 健策飆破5,000元、台達電劍指2,000元

AI散熱正式邁入液冷元年！台股20日再創歷史新高，健策（3653）強攻5,020元漲停、站上5,000元關卡，台達電（2308）連9日創高、盤中直逼2,000元，兩檔盤中貢獻大盤漲點逾110點，散熱與電源雙主軸成為盤面最強推手。

盤面觀察，資金明顯集中AI基礎建設族群，在台積電（2330）穩盤下，台達電盤中貢獻漲點也超過90點，健策則以漲停之姿晉升5,000元俱樂部，與旺矽（6223）並列高價指標股，顯示市場對高階散熱需求爆發的高度認同。

健策本波強攻背後，來自AI ASIC需求全面引爆。法人指出，受惠Google新一代TPU與AmazonTrainium平台需求強勁，帶動散熱產品單季營收大幅成長約40%。同時，Rubin平台相關均熱片已於第2季量產、第3季放量，加上CPO交換器晶片與ILM扣件貢獻擴大，推動健策從單一產品供應商轉型為一站式散熱解決方案廠。隨大園新廠投產，營運動能可望一路延伸至2027年。

台達電則在AI電源升級浪潮中全面受惠。法人指出，隨雲端服務供應商加速導入HVDC電源架構，機櫃需求明顯提前且強於預期，加上AI電源供應器（PSU）關鍵零組件「功率半導體」價格大漲逾25%，推升ASP與毛利率同步上揚。外資近期連續上修未來三年獲利預估，反映其在AI電源與整合解決方案的長線優勢。

從產業趨勢來看，液冷滲透率正快速提升。外資指出，隨NVIDIAVera Rubin平台全面導入液冷架構，從GPU、CPU到ASIC機櫃均轉向液冷設計，將帶動散熱市場規模（TAM）一路擴張至2027年。

供應鏈同步擴產迎戰需求爆發，其中奇鋐（3017）水冷板月產能將由20萬組大幅提升至100萬組，成為外資首選標的，目標價上看2,750元，股價亦同步走強。

整體而言，AI帶動「散熱＋電源」雙軌升級，從晶片到機櫃全面重構，液冷成為關鍵轉折點。在需求爆發、價格上行與產能擴張三重驅動下，健策與台達電不僅領軍族群，更成為推升台股創高的核心動能。