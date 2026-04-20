高油價高利率經濟衰退免驚？台股盤中飆37,344點再刷新高

台股無懼美伊雜音，20日開高走高，截至11點半，盤中最高達37,344點再刷歷史新高；台積電（2330）同步帶頭衝、盤中最高達2,055元，盤面上科技族群最為強勢，包括：晶圓、玻璃基板、特用化學、銅箔基板、石英元件、封裝測試、光學等表現亮眼。

事實上，台股已迎來具備里程碑意義的時刻，受惠於全球 AI 產業鏈的持續強勁需求，以及半導體權值股的亮眼表現，證交所總市值已正式超越英國市場，展現出台灣在全球經濟體系中不可撼動的科技戰略地位。

在高油價、高利率環境下，是否需要擔心美國經濟衰退？安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，目前來看，尚不需要擔心美國經濟衰退。一個很重要支撐來自於 AI 相關投資與生產力提升。不論是在企業資本支出、雲端與半導體投資，還是流程自動化，AI 都正在改善中長期生產力，某種程度上能抵銷高能源成本與高利率的壓力。整體經濟比較像是放緩，但尚未失速。

展望後市，安聯投信指出，市場情緒看好中東局勢最壞情況已過，投資人焦點再度聚焦基本面，而從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估2026年台股整體企業獲利成長率達33% ，動能更勝去年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，觀察產業面，AI實質需求仍在擴大，雲端服務業者等大型科技公司持續上修資本支出，且往往超出市場預期，各國政府也積極推動主權AI，加上新一代AI伺服器架構導入，規格提升使產業鏈價值同步放大，創造台灣更多機會，後市仍值得期待。