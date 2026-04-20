最便宜的 PCB 材料概念股？這檔拉出第二根漲停

熱錢持續追捧PCB相關族群，20日ABF載板三雄都攻上漲停板，臻鼎-KY（4958）、高技（5439）股價也強鎖漲停，對應到PCB上游材料族群，雙鍵（4764）、國精化（4722）、三晃（1721）都盤中漲停亮燈，其中三晃堪稱最便宜的概念股，今日股價再拉出一根漲停，鎖死在22.55元。

三晃去年11月在法說會上表示，將聚焦開發用在銅箔基板（CCL）、高階電路基板的化學材料，CCL部分開發雙馬來醯亞胺（BMI）產品，品質已獲驗證合格，今年可量產；另外M8、M9及M10高階CCL的新型含磷阻燃劑正在試做中，已獲10公斤訂單，提供客戶試做中，法人並傳出，M9以上產品已進入驗證後期。

高階電路基板部分，改質聚苯醚（PPE）透過改質具有良好的介電特性、膨脹系數小，可作為低介電樹脂，應用於高階電路基板，今年第1季投產。

三晃3月營收1.39億元，月增34.2%，年減22.9%，第1季營收3.93億元，年減22.1%。三晃主要產品為植物保護用藥及塑膠添加劑、高分子化學品等，部分產品近年受中國大陸過剩產能外溢、影響整體價格，但公司也正積極朝電子化學品轉型。

除了三晃攻漲停，雙鍵、國精化也漲停亮燈，其中雙鍵直接跳空漲停至233.5元，再創新高。

雙鍵去年10月在法說會上表示，旗下應用於高階CCL的5G／6G關鍵樹脂材料，已打入國內外CCL大廠，且目前已突破營收比重10%，出貨動能持續增溫。由營收觀察，雙鍵今年3月營收創6年新高，達3.35億元，年增50.3%，第1季營收年增24.7%。

搭上基板需求熱潮，雙鍵目前也正規劃擴產。法人指出，至去年第3季為止，雙鍵三座工廠的電子材料產能約在300噸左右，計劃未來全部電子材料產能最多可上看2,000噸，目標將宜蘭廠打造成電子化學品生產基地。