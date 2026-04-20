聽新聞
0:00 / 0:00
台股飆漲逾500點 盤中37344點續寫新高
台股今天多頭氣勢強勁，電子權值股帶領市場信心回升，指數跳空大漲，盤中最高觸及37344.50點、勁揚540點，改寫歷史新高。
至11時4分，台股加權指數達到37286.75點，上漲482.41點，漲幅1.31%，成交金額新台幣5913.83億元。電子指數漲1.66%，金融指數上揚0.2%。
部分傳產族群在今天大漲行情中顯得相對落後，塑膠、營建指數下跌超過1%，鋼鐵指數跌0.74%，航運指數下挫0.36%。
權值股台積電以2030元平盤開出後一路走高，最高觸及2055元、上漲25元或1.23%，為大盤注入強心針。台達電飆1980元新高、勁揚7.6%，扮演第2攻堅要角，帶動綠能與電源管理族群上攻。
聯電證實將於下半年調漲晶圓代工價格，今天盤中股價直奔80.2元逼近漲停，吸引資金湧入成熟製程及相關半導體股。
美系外資調高對人工智慧（AI）伺服器液冷散熱族群的目標價，健策攻漲停5020元，奇鋐、尼得科超眾、泰碩盤中漲逾3%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。