快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

台股飆漲逾500點 盤中37344點續寫新高

中央社／ 台北20日電
台股今天開盤續漲，早盤一度大漲540.16點，加權指數為37344.5點，再創歷史新高。聯合報系記者余承翰／攝影
台股今天開盤續漲，早盤一度大漲540.16點，加權指數為37344.5點，再創歷史新高。聯合報系記者余承翰／攝影

台股今天多頭氣勢強勁，電子權值股帶領市場信心回升，指數跳空大漲，盤中最高觸及37344.50點、勁揚540點，改寫歷史新高。

至11時4分，台股加權指數達到37286.75點，上漲482.41點，漲幅1.31%，成交金額新台幣5913.83億元。電子指數漲1.66%，金融指數上揚0.2%。

部分傳產族群在今天大漲行情中顯得相對落後，塑膠、營建指數下跌超過1%，鋼鐵指數跌0.74%，航運指數下挫0.36%。

權值股台積電以2030元平盤開出後一路走高，最高觸及2055元、上漲25元或1.23%，為大盤注入強心針。台達電飆1980元新高、勁揚7.6%，扮演第2攻堅要角，帶動綠能與電源管理族群上攻。

聯電證實將於下半年調漲晶圓代工價格，今天盤中股價直奔80.2元逼近漲停，吸引資金湧入成熟製程及相關半導體股。

美系外資調高對人工智慧（AI）伺服器液冷散熱族群的目標價，健策攻漲停5020元，奇鋐、尼得科超眾、泰碩盤中漲逾3%。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電、台達電聯手領攻！台股重返37K並再創新天價

資金輪動加速…ETF橫掃人氣榜6席 聯電、富喬外資加持量價齊飆

誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

南亞科（2408）財報亮眼股價卻跳水？郭哲榮示警記憶體：利多不漲就是最大利空

相關新聞

3月金控獲利大洗牌...中信金稱王、富邦金、國泰金暴跌？專家：錢沒不見只是換位置放

3月的獲利，是中信金拿了第一喔！悄悄創下歷史同期最高獲利。 13家金控Q1合計稅後純益1,882億元，年增31%，史上同期第二高，8家改寫歷史同期新高紀錄，如果有長期持有金控股，相信最近心情應該都不錯。 富邦金Q1賺332億仍然是13家最高，但3月竟然不是獲利王，甚至國泰金也被比下去了，為什麼？ 富邦金3月獲利25.7億，年減76.9%，從第一名直直往下掉，國泰金則是3月獲利50.3億元、年減48.88%，看到這個數字，有沒有大大嚇了一跳？ 其實不用擔心，這是IFRS 17今年正式上路，部分股票處分收益改列其他綜合損益，不計入當期EPS，直接從帳面上消失，加上3月市場震盪，壽險資產評價損失再補一刀，兩個原因疊在一起數字才會這樣。 但錢沒有真的不見，只是換了個位置放。富邦金3月帳面獲利25.7億，調整後獲利是177.6億，差距好幾倍，就是這個原因，調整後獲利，就是把被IFRS 17「搬走」的股票處分收益加回來，還原成過去習慣看的那個數字。 今年看壽險系金控，調整後獲利才是蘋果比蘋果，否則直接拿獲利跟去年比，會比出一個不存在的「衰退」，這個觀念今年真的很重要，記起來、記起來、記起來！ 然後

IT 硬體廠第1季營收超標 法人看好這些伺服器供應鏈

受惠人工智慧（AI）伺服器需求強勁，大多數電子下游硬體廠商3月及第1季營收表現優於預期，法人點名看好伺服器供應鏈各族群的AI龍頭及營收具上檔空間的通用伺服器供應商，包括緯穎（6669）、嘉澤（3533）、南俊（6584）等。

「台字輩」漲翻了 分析師：還有1檔具多重題材、打進輝達供應鏈沒漲

台股20日再衝上37,000點，一度衝達37,344.5點，持續創歷史新高，統計「台字輩」的公司4月以來持續大漲，…

台股用美元配息有譜？ 彭博：金管會考慮允許上市企業以美元發股息

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣金管會正考慮允許上市公司用美元發放股利，目前，台灣上市公司僅可用新台幣發放股息。

荷莫茲海峽再關閉無礙台股再創高 台股盤中最高飆到37,344點

美股四大指數上周五全數收紅，以費半指數上漲2.4%最高，帶動台股20日開高走高，盤中最高上漲540點至37,344點，再創盤中歷史新高價位，台積電盤中最高上漲25元至2,055元。法人指出，之前指數短線修正，整理後可望續攻新高。

台股飆漲逾500點 盤中37344點續寫新高

台股今天多頭氣勢強勁，電子權值股帶領市場信心回升，指數跳空大漲，盤中最高觸及37344.50點、勁揚540點，改寫歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。