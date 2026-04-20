快訊

伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

小S自責發起「大S最後日本旅行」 淚崩：早知就聽S媽的話

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

聽新聞
0:00 / 0:00

台股創高神隊友！ABF 規格大跳級 景碩領三雄亮燈攀峰、臻鼎同步攻頂

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI晶片帶動ABF載板規格大升級、供給持續吃緊，族群股價全面點火。20日早盤景碩（3189）、南電（8046）接力攻上漲停，欣興（3037）亦緊追亮燈，資金集中推升載板族群，成為台股創高關鍵動能。

盤面上，ABF三雄強勢領軍，並帶動臻鼎-KY（4958）同步攻頂，4檔個股齊創新天價，合計貢獻大盤約67點，顯示市場對載板景氣反轉高度認同。法人指出，AI晶片封裝使ABF層數由過往大幅提升至16至30層，且單位面積擴增數倍，加上T-glass等關鍵材料短缺，形成供需雙重推力，帶動報價上行與獲利回升。

從產業結構觀察，AI需求正驅動整體PCB規格升級。隨著高階交換器與資料中心對高速運算與傳輸需求爆發，推升板層數與材料升級趨勢，高階ABF載板成為最大受惠者，未來數年成長動能明確。

外資進一步指出，ABF供需缺口已逐步擴大，今年短缺約3%，2026年將達10%，並於2028年升至13%。其中，景碩因具備較高價格調整彈性，成為首選標的。法人預估其ASP將於2028年超越前波高點，並上修2026至2028年EPS預估10%至15%，為三雄中調幅最大，目標價同步調升至480元，反映長線成長潛力。

欣興方面，本土法人同步上調評價，看好AI與通用伺服器需求雙引擎推動，第2季營收可望續季增一成。公司受惠ABF與BT載板訂單穩定、價格調漲及產能利用率提升，毛利率持續改善，首季EPS估達2.5元優於預期。供應鏈透露，Resonac與MGC等上游漲價壓力已順利轉嫁，營運結構轉強。

需求面亦持續升溫。法人調查顯示，通用伺服器交期已拉長至12周以上，特別是因應agentic AI與推論應用的需求快速放大，預期通用伺服器與AI伺服器將分別占ABF需求25%至30%、30%至35%，成為核心動能來源。

在產能布局上，欣興楊梅與光復廠已滿載運轉，光復三期預計2026年下半年投產，並規劃至2028年持續擴產；部分客戶甚至提前支付訂金卡位產能，顯示未來供給仍可能持續緊張。

整體而言，AI帶動ABF載板進入「規格升級＋供給吃緊」的雙重上行循環，隨著價格續揚與產能擴張同步推進，三雄營運與評價具備同步上修空間，成為台股最具爆發力的成長主軸之一。

延伸閱讀

台股主動式ETF狂飆 三大強者今年漲逾五成

台股ETF 4月以來飆漲悍將前十強 漲幅全都超越大盤

護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型ETF盤中漲3.5%同創高

台積電（2330）法說行情發威！台股收復失土創新高…00894抱緊AI高價股同創天價

相關新聞

3月金控獲利大洗牌...中信金稱王、富邦金、國泰金暴跌？專家：錢沒不見只是換位置放

3月的獲利，是中信金拿了第一喔！悄悄創下歷史同期最高獲利。 13家金控Q1合計稅後純益1,882億元，年增31%，史上同期第二高，8家改寫歷史同期新高紀錄，如果有長期持有金控股，相信最近心情應該都不錯。 富邦金Q1賺332億仍然是13家最高，但3月竟然不是獲利王，甚至國泰金也被比下去了，為什麼？ 富邦金3月獲利25.7億，年減76.9%，從第一名直直往下掉，國泰金則是3月獲利50.3億元、年減48.88%，看到這個數字，有沒有大大嚇了一跳？ 其實不用擔心，這是IFRS 17今年正式上路，部分股票處分收益改列其他綜合損益，不計入當期EPS，直接從帳面上消失，加上3月市場震盪，壽險資產評價損失再補一刀，兩個原因疊在一起數字才會這樣。 但錢沒有真的不見，只是換了個位置放。富邦金3月帳面獲利25.7億，調整後獲利是177.6億，差距好幾倍，就是這個原因，調整後獲利，就是把被IFRS 17「搬走」的股票處分收益加回來，還原成過去習慣看的那個數字。 今年看壽險系金控，調整後獲利才是蘋果比蘋果，否則直接拿獲利跟去年比，會比出一個不存在的「衰退」，這個觀念今年真的很重要，記起來、記起來、記起來！ 然後

高油價高利率經濟衰退免驚？台股盤中飆37,344點再刷新高

台股無懼美伊雜音，20日開高走高，截至11點半，盤中最高達37,344點再刷歷史新高；台積電（2330）同步帶頭衝、盤中最高達2,055元，盤面上科技族群最為強勢，包括：晶圓、玻璃基板、特用化學、銅箔基板、石英元件、封裝測試、光學等表現亮眼。

最便宜的 PCB 材料概念股？這檔拉出第二根漲停

熱錢持續追捧PCB相關族群，20日ABF載板三雄都攻上漲停板，臻鼎-KY（4958）、高技（5439）股價也強鎖漲停，對應到PCB上游材料族群，雙鍵（4764）、國精化（4722）、三晃（1721）都盤中漲停亮燈，其中三晃堪稱最便宜的概念股，今日股價再拉出一根漲停，鎖死在22.55元。

台股創高神隊友！ABF 規格大跳級 景碩領三雄亮燈攀峰、臻鼎同步攻頂

AI晶片帶動ABF載板規格大升級、供給持續吃緊，族群股價全面點火。20日早盤景碩（3189）、南電（8046）接力攻上漲停，欣興（3037）亦緊追亮燈，資金集中推升載板族群，成為台股創高關鍵動能。

高利率恐延長 貝萊德：投資等級債將重回資金焦點

就業數字亮眼，但市場資金已經先行。彭博數據顯示，近期非投等債資金明顯流出，投等債則持續吸引資金進駐，反映市場風險偏好正在轉變。貝萊德投信指出，在高利率延續、中東局勢持續擾動能源價格的環境下，投資人布局重心正由追逐高風險收益，轉向兼顧防禦與收益的投資等級債，而投資等級債正從「避險工具」逐步升格為「核心配置」。

台股早盤衝37303點創新高 聯電將漲晶圓價格、早盤勁揚9.86%

美國與伊朗談判出現變數，但受到美股主要指數上週五創新高激勵，資金回流電子族群，台股今天開高重返37000點，早盤最高37...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。