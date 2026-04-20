快訊

伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

小S自責發起「大S最後日本旅行」 淚崩：早知就聽S媽的話

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

聽新聞
0:00 / 0:00

高利率恐延長 貝萊德：投資等級債將重回資金焦點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF資金流向(資料來源：彭博)
ETF資金流向(資料來源：彭博)

就業數字亮眼，但市場資金已經先行。彭博數據顯示，近期非投等債資金明顯流出，投等債則持續吸引資金進駐，反映市場風險偏好正在轉變。貝萊德投信指出，在高利率延續、中東局勢持續擾動能源價格的環境下，投資人布局重心正由追逐高風險收益，轉向兼顧防禦與收益的投資等級債，而投資等級債正從「避險工具」逐步升格為「核心配置」。

美國勞工部公布，3月非農就業新增約17.8萬人，失業率降至約4.3%。數字看似穩健，實則暗藏隱憂。貝萊德投信分析，失業率下滑主因在於勞動參與率下降，而非企業用人需求升溫；同時，薪資增幅放緩、家庭收入動能偏弱，顯示整體經濟仍處低度成長格局。

此外，近期中東戰事干擾能源供應，帶動通膨預期再度升高。美國紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，3月美國民眾對未來一年通膨預期已升至約3.4%，對未來一年汽油價格上漲的預期，更升至2022年3月以來高點。多位聯準會官員近期也相繼示警，能源價格走揚正使通膨風險再度升溫，意味貨幣政策短期內恐難快速轉向寬鬆，高利率維持較長時間，仍是目前市場較可能面對的情境。

從資金流向來看，市場態度轉趨保守的跡象也愈來愈明顯。彭博數據顯示(截至4月15日)，投資等級債近一個月淨流入約213.53億美元，今（2026）年以來淨流入達1,165.06億美元；反觀非投資等級債近一個月淨流出約8.71億美元，今年以來亦淨流出約30.84億美元，顯示資金正回流至信用品質較佳、價格波動相對較低的債券資產。

從配置角度來看，貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）經理人游忠憲認為，投資等級債現階段具備三項優勢。首先，目前殖利率仍處相對高檔，投資人可望鎖定較具吸引力的收益水準；其次，投等債發行企業的信用體質普遍較平穩，在經濟放緩、但尚未進入衰退的階段，較有機會發揮抗震效果；第三，若後續景氣進一步降溫，聯準會釋出更明確的降息訊號，投等債亦有機會受惠於資本利得空間。也就是說，在經濟成長偏弱、通膨壓力未解、地緣政治不確定性升高的環境下，投資等級債不只是資金避風港，也可望成為兼顧收益與防禦的核心配置。

貝萊德投信指出，00985D聚焦全球投資等級債市場，採主動式管理機制，與傳統被動追蹤指數的債券ETF不同，能依據利率環境與信用變化，動態調整存續期間與產業配置，提高投資組合應變能力外，靈活運用期貨與選擇權策略拓展收益來源。

整體來看，在高利率延續、通膨壓力未解、地緣政治不確定性升高的環境下，貝萊德投信認為，投資等級債ETF可望成為資金配置的重要核心；而兼具主動管理、智能選債與收益優化策略的00985D，也因此成為布局投資等級債時值得留意的選項。

00985D貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債

延伸閱讀

投資看報酬更看效率 RR值成為關鍵指標

009804配息0.876元！成立一年股價飆18.65元新高…想上車4/17最後買進日

台股基金十強 雙策略勝出

聯博00984D首次配息出爐 年化配息率逾10%、居同型ETF之冠

相關新聞

3月金控獲利大洗牌...中信金稱王、富邦金、國泰金暴跌？專家：錢沒不見只是換位置放

3月的獲利，是中信金拿了第一喔！悄悄創下歷史同期最高獲利。 13家金控Q1合計稅後純益1,882億元，年增31%，史上同期第二高，8家改寫歷史同期新高紀錄，如果有長期持有金控股，相信最近心情應該都不錯。 富邦金Q1賺332億仍然是13家最高，但3月竟然不是獲利王，甚至國泰金也被比下去了，為什麼？ 富邦金3月獲利25.7億，年減76.9%，從第一名直直往下掉，國泰金則是3月獲利50.3億元、年減48.88%，看到這個數字，有沒有大大嚇了一跳？ 其實不用擔心，這是IFRS 17今年正式上路，部分股票處分收益改列其他綜合損益，不計入當期EPS，直接從帳面上消失，加上3月市場震盪，壽險資產評價損失再補一刀，兩個原因疊在一起數字才會這樣。 但錢沒有真的不見，只是換了個位置放。富邦金3月帳面獲利25.7億，調整後獲利是177.6億，差距好幾倍，就是這個原因，調整後獲利，就是把被IFRS 17「搬走」的股票處分收益加回來，還原成過去習慣看的那個數字。 今年看壽險系金控，調整後獲利才是蘋果比蘋果，否則直接拿獲利跟去年比，會比出一個不存在的「衰退」，這個觀念今年真的很重要，記起來、記起來、記起來！ 然後

高油價高利率經濟衰退免驚？台股盤中飆37,344點再刷新高

台股無懼美伊雜音，20日開高走高，截至11點半，盤中最高達37,344點再刷歷史新高；台積電（2330）同步帶頭衝、盤中最高達2,055元，盤面上科技族群最為強勢，包括：晶圓、玻璃基板、特用化學、銅箔基板、石英元件、封裝測試、光學等表現亮眼。

最便宜的 PCB 材料概念股？這檔拉出第二根漲停

熱錢持續追捧PCB相關族群，20日ABF載板三雄都攻上漲停板，臻鼎-KY（4958）、高技（5439）股價也強鎖漲停，對應到PCB上游材料族群，雙鍵（4764）、國精化（4722）、三晃（1721）都盤中漲停亮燈，其中三晃堪稱最便宜的概念股，今日股價再拉出一根漲停，鎖死在22.55元。

台股創高神隊友！ABF 規格大跳級 景碩領三雄亮燈攀峰、臻鼎同步攻頂

AI晶片帶動ABF載板規格大升級、供給持續吃緊，族群股價全面點火。20日早盤景碩（3189）、南電（8046）接力攻上漲停，欣興（3037）亦緊追亮燈，資金集中推升載板族群，成為台股創高關鍵動能。

高利率恐延長 貝萊德：投資等級債將重回資金焦點

就業數字亮眼，但市場資金已經先行。彭博數據顯示，近期非投等債資金明顯流出，投等債則持續吸引資金進駐，反映市場風險偏好正在轉變。貝萊德投信指出，在高利率延續、中東局勢持續擾動能源價格的環境下，投資人布局重心正由追逐高風險收益，轉向兼顧防禦與收益的投資等級債，而投資等級債正從「避險工具」逐步升格為「核心配置」。

台股早盤衝37303點創新高 聯電將漲晶圓價格、早盤勁揚9.86%

美國與伊朗談判出現變數，但受到美股主要指數上週五創新高激勵，資金回流電子族群，台股今天開高重返37000點，早盤最高37...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。