高利率恐延長 貝萊德：投資等級債將重回資金焦點

就業數字亮眼，但市場資金已經先行。彭博數據顯示，近期非投等債資金明顯流出，投等債則持續吸引資金進駐，反映市場風險偏好正在轉變。貝萊德投信指出，在高利率延續、中東局勢持續擾動能源價格的環境下，投資人布局重心正由追逐高風險收益，轉向兼顧防禦與收益的投資等級債，而投資等級債正從「避險工具」逐步升格為「核心配置」。

美國勞工部公布，3月非農就業新增約17.8萬人，失業率降至約4.3%。數字看似穩健，實則暗藏隱憂。貝萊德投信分析，失業率下滑主因在於勞動參與率下降，而非企業用人需求升溫；同時，薪資增幅放緩、家庭收入動能偏弱，顯示整體經濟仍處低度成長格局。

此外，近期中東戰事干擾能源供應，帶動通膨預期再度升高。美國紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，3月美國民眾對未來一年通膨預期已升至約3.4%，對未來一年汽油價格上漲的預期，更升至2022年3月以來高點。多位聯準會官員近期也相繼示警，能源價格走揚正使通膨風險再度升溫，意味貨幣政策短期內恐難快速轉向寬鬆，高利率維持較長時間，仍是目前市場較可能面對的情境。

從資金流向來看，市場態度轉趨保守的跡象也愈來愈明顯。彭博數據顯示(截至4月15日)，投資等級債近一個月淨流入約213.53億美元，今（2026）年以來淨流入達1,165.06億美元；反觀非投資等級債近一個月淨流出約8.71億美元，今年以來亦淨流出約30.84億美元，顯示資金正回流至信用品質較佳、價格波動相對較低的債券資產。

從配置角度來看，貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）經理人游忠憲認為，投資等級債現階段具備三項優勢。首先，目前殖利率仍處相對高檔，投資人可望鎖定較具吸引力的收益水準；其次，投等債發行企業的信用體質普遍較平穩，在經濟放緩、但尚未進入衰退的階段，較有機會發揮抗震效果；第三，若後續景氣進一步降溫，聯準會釋出更明確的降息訊號，投等債亦有機會受惠於資本利得空間。也就是說，在經濟成長偏弱、通膨壓力未解、地緣政治不確定性升高的環境下，投資等級債不只是資金避風港，也可望成為兼顧收益與防禦的核心配置。

貝萊德投信指出，00985D聚焦全球投資等級債市場，採主動式管理機制，與傳統被動追蹤指數的債券ETF不同，能依據利率環境與信用變化，動態調整存續期間與產業配置，提高投資組合應變能力外，靈活運用期貨與選擇權策略拓展收益來源。

整體來看，在高利率延續、通膨壓力未解、地緣政治不確定性升高的環境下，貝萊德投信認為，投資等級債ETF可望成為資金配置的重要核心；而兼具主動管理、智能選債與收益優化策略的00985D，也因此成為布局投資等級債時值得留意的選項。