3月金控獲利大洗牌...中信金稱王、富邦金、國泰金暴跌？專家：錢沒不見只是換位置放

3月的獲利，是中信金拿了第一喔！悄悄創下歷史同期最高獲利。

13家金控Q1合計稅後純益1,882億元，年增31%，史上同期第二高，8家改寫歷史同期新高紀錄，如果有長期持有金控股，相信最近心情應該都不錯。

富邦金Q1賺332億仍然是13家最高，但3月竟然不是獲利王，甚至國泰金也被比下去了，為什麼？

富邦金3月獲利25.7億，年減76.9%，從第一名直直往下掉，國泰金則是3月獲利50.3億元、年減48.88%，看到這個數字，有沒有大大嚇了一跳？

其實不用擔心，這是IFRS 17今年正式上路，部分股票處分收益改列其他綜合損益，不計入當期EPS，直接從帳面上消失，加上3月市場震盪，壽險資產評價損失再補一刀，兩個原因疊在一起數字才會這樣。

但錢沒有真的不見，只是換了個位置放。富邦金3月帳面獲利25.7億，調整後獲利是177.6億，差距好幾倍，就是這個原因，調整後獲利，就是把被IFRS 17「搬走」的股票處分收益加回來，還原成過去習慣看的那個數字。

今年看壽險系金控，調整後獲利才是蘋果比蘋果，否則直接拿獲利跟去年比，會比出一個不存在的「衰退」，這個觀念今年真的很重要，記起來、記起來、記起來！

然後，我剛剛發現，算上昨天加入觀察名單的台新新光金，13檔金控股中，已經有10檔在我的觀察名單中了。

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