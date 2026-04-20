怎麼買熱力四散的AI股 永豐投顧：持股續抱，技術面逢低加碼

永豐投顧表示，通過危機市場測試多頭耐力，現在已經通過考驗，除非美國總統川普真要投入地面部隊，否則危機應該落幕。AI投資的影響已經過散到周邊晶片，顯然熱力四射，可持股續抱、看技術面逢低加碼。

美股上周V型反轉，指數再創新高，多頭趕在中東危機結束前就表態。市場通過中東危機也測試AI投資的計畫，目前計畫穩健推進，擴張道路不變。

油價高漲，使得通膨蠢蠢欲動，美國今（2026）年3月PPI年增率升至4%，但美國聯準會（FED）卻覺得月增率只有0.5%，通膨沒有擴散。這種說法顯示FED不願改變降息方向，市場去除心頭大患。