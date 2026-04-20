外資點名三檔漲逾6% 南俊最靚亮燈漲停

外資最新報告給予聯電（2303）、台達電（2308）及南俊國際（6584）正面評價，三檔股價19日開高漲逾6%。

美系大行將聯電評等調升至EW，反映下半年漲價，券商觀察目前市場已反映第2季季漲5%-10%。不過，並非全漲，僅限特定製程或應用，如小型PMIC與MCU可能會有部分漲價，而驅動IC價格大致維持不變。券商表示，現在成熟製程優於之前悲觀預期，但仍不足以形成超級循環或顯著漲價。

美系券商預期台達電將因AI電源內容價值提升與解決方案擴展而帶動毛利率上升。上修2026-2028年每股純益（EPS）至39/57/79元，以2027半年至2028上半年的31xPE評價，同步升目標。

亞系券商認為，南俊CSP正積極降低對單一供應商的依賴，為替代供應商創造機會；而南俊在2025年4季開始出貨GPU伺服器滑軌，券商預估AI伺服器滑軌營收逐年攀升，且毛利率落在60-80%，高於一般伺服器。預估2026-2028年每股純益（EPS）18/34.4/44.4元，以未來一年36xPE評價。