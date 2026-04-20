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台積電、台達電聯手領攻！台股重返37K並再創新天價
美股上周五受美伊關係降溫預期激勵，四大指數全面收高，台股ADR同步走揚，台積電（2330）ADR漲1.97%、聯電（2303）ADR大漲9.79；惟伊朗突再封鎖荷莫茲海峽，同時川普稱將啟動談判，但伊朗否認參與，市場不確定性升溫。
台股20日開盤上漲45.9點，指數來到36,850.24點，在台積電開平走高，加上台達電（2308）強漲逾7%推升下，大盤漲點快速放大至450點以上、觸及37,284.92點，再創歷史新高。
五大權值股除了台積電、鴻海（2317）分別開在平盤2,030元與206元，其餘皆開高。其中，台達電開1,860元、聯發科（2454）開1,960元、日月光投控（3711）開457元。
盤面上，電子零組件、化工、生醫、電腦設備、光電等類股漲幅居前，通信網路、水泥、造紙、航運等相對疲弱。聯電、台玻（1802）、友達（2409）交投相對熱若。
回顧台股17日表現，台積電法說後多頭休兵，帶量開低殺尾在2,030元當日最低價，拖累台股開高收低327.68點，終場以36,804.34點作收，成交值放大至9,431.19億元。三大法人聯手賣超140.07億元，包括外資賣超20.4億元、投信賣超84.03億元、自營商賣超35.65億元。
累計上周，大盤上漲1,386.51點、漲幅3.91%；櫃買指數漲22.84點、漲幅達6.54%，兩市周線皆連2紅。三大法人於集中市場買超1428.19億元，其中外資買超1500.47億元、自營商買超127.59億元，投信則賣超199.87億元。
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