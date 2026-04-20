美伊戰爭持續月餘 國泰金4月國民經濟信心調查：股市樂觀情緒轉弱

國發會公布的2月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。不過，國泰金控4月國民經濟調查顯示，受到美伊戰爭持續超過一個月影響，景氣現況樂觀指數降至-32.2，展望樂觀指數下滑至-26.5。大額消費意願指數降至3.7，耐久財消費意願指數下跌至-16.3，股市樂觀情緒及風險偏好指數也因而轉弱。

調查指出，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為6.38%，僅有37%的民眾認為2026年經濟成長率會高於7%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.27%，且有60%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處於2026年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

由於美伊戰爭持續超過一個月，造成油價續處高檔，帶動通膨走升擔憂，市場情緒轉趨謹慎，國際股市下跌，3月台股震盪走跌。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至17.2，風險偏好指數轉弱至23.1，但仍有45.6%預期未來半年台股會上漲、28.5%民眾預期下跌。