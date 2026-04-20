美伊談判添變數 投顧：台股高檔震盪留意通膨風險

美國準備與伊朗重啟談判，但伊朗國營媒體報導，德黑蘭沒有計劃要參與對美國的新一輪會談，中東情勢再添變數。投顧分析，中東地緣政治風險未解，須留意荷莫茲海峽風險推升通膨，台股仍站在各期均線之上，多頭格局並未破壞，預期指數高檔震盪。

美股道瓊工業指數17日終場上漲868.71點或1.79%，收在49447.43點，標準普爾500指數上漲84.78點或1.2%，收在7126.06點；那斯達克指數上漲365.78點或1.52%，收在24468.48點，費城半導體指數上漲226.537點或2.43%，收在9555.883點。

受地緣政治與台積電法人說明會後獲利了結賣壓影響，台股17日盤中創下37145點新高後轉弱，終場下跌327.68點，收在36804.34點，三大法人同步賣超合計新台幣159.19億元；其中，自營商賣超35.65億元，外資及陸資轉為賣超20.4億元，投信賣超103.14億元、連4賣。

產業訊息部分，印刷電路板（PCB）大廠臻鼎-KY決議通過旗下子公司禮鼎半導體科技，擬申請於香港聯合交易所上市，後續將提請今年股東常會核議，目的為獨立釋放高成長業務價值，強化集團在AI時代核心基礎設施領域的全球競爭力。

晶圓代工廠聯電17日證實通知客戶將於下半年進行晶圓價格調整，因應聯電持續投資，以及原材料、能源和物流等關鍵成本增加。

代工廠緯創子公司WisLab EMS Corporation通過以6100萬美元（約新台幣19.2億元），購入美國加州佛利蒙特（Fremont）的廠房，以滿足在地生產需求。