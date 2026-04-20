中東又掀波瀾 台股戒備…預期回檔空間有限

儘管「多方」仍有望掌握盤勢發球權，不過，在伊朗再次封鎖荷莫茲海峽後，為後市投下新變數，這讓台股今（20）日恐承壓備戰。

美股上周五因伊朗宣布開放荷莫茲海峽通行十天，美股四大指數全面上漲，西德州、布蘭特等指標油價大跌逾7.5%。不料，周末期間，伊朗又宣布重新關閉海峽，儘管美國總統川普說，美伊可能在本周五以前再次會談，但伊朗暗示還沒決定派出代表團。

市場專家分析，國際資金對中東緊張情勢發展，已出現「利空不跌」的訊號，但若美國在22日停火期限截止後，再次發起攻擊，仍恐刺激油價再次走揚，連帶通膨壓力也將襲向股市。不過，市場多預期，最壞狀況不會超過三個月，台股拉回只要不破大量區的35,171~35,579點區間，波段反彈架構仍在，指數後市仍有創高空間。

在技術面上，台股上周量增收長紅K棒，均線、指標、量能皆有利於短多延續，但大盤經過連續上漲後，目前月線乖離已達到9%附近，來到今年相對高點，日KD指標亦來到高檔超賣區，短線創高後，可能震盪整理。

不過，即便指數拉回，預料回檔空間有限，主因除技術面、基本面等有利因素外，籌碼面也在外資買多賣少、散戶持續挺進下（連11買、上周五攀至4,271億元，來到26年來新高），行情相對抗跌，預期在35,579點支撐沒有失守前，多頭格局可望延續。

消息面上，外電傳出，Google重磅會議Google Cloud Next，本周22日至24日舉行，將發布新一代TPU架構，有利台積電（2330）、聯發科（2454）、CPO等概念股表現。