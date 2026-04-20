強勁基本面護持…台股40K行情列車 悄悄啟動

中東緊張情勢升溫，但隨台積電（2330）上周法說會交出遠優於市場預期的內容，各大外資、內資機構同步上修今年每股稅後純益（EPS）、目標價，市場專家指出，在強勁的基本面護持下，台股40K行情列車已悄悄啟動。

美股上周五在中東緊張情勢大舉降溫中，四大指數全面收紅，除道瓊外，包括標普、那斯達克、費城半導體指數全面創下歷史新高，台積電ADR也上漲7.1美元、漲幅1.9%，台指期夜盤則大漲664點，收在37,742點，盤中則再創37,993點歷史新高，逼近38K大關。

野村投信資深副總張繼文、富邦投顧董事長陳奕光表示，在台積電法說會交出第1季毛利率、EPS、第2季營收中值有望季增10.3%、全年營收成長有望逾三成等遠優於市場預期的內容中，大型外資、內資法人機構全體上修今年EPS預估，由原本的90~95元區間，普遍上調至96~103元，明年進一步成長至125元。

隨基本面優於預期，法人圈也紛紛開始上調台積電目標價，多在2,600~3,000元左右，如兆豐投顧即大升至3,000元，為唯二的三字頭目標價，統一投顧大升至2,885元，暫居內外資第三高，在在反映AI強勁的基本面需求。

永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清進一步分析，這些中大型內外資機構的「平均目標價」已來到歷史新高的2,643元，且在台積電今年業績將逐季成長，搭配外資資金4月開始搶補業績成長股下，以台積電上周收盤價2,030元為計算基礎，達成平均目標價還有約613元的空間。

而以台積電目前每漲跌1元、影響大盤指數約8.5元來看，意味台股波段還有約5,200點上檔空間可期，40K行情列車正悄悄啟動。

黃柏棠、陳奕光指出，除台積電效應外，觀察美股財報周時程，四大CSP的谷歌與Meta將在29日、微軟30日、亞馬遜在5月1日陸續公布財報與召開法說會，再加上台北國際電腦展在5月登場，AI話題不斷，都將有助台股持續向40K大關挺進。