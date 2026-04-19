大摩：散熱概念股第2季營收可望再創新高 上調奇鋐及富世達目標價

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，AI液冷市場持續擴大，散熱相關族群第2季營收可望再創新高。大摩將奇鋐（3017）及富世達目標價分別調高到2,750元、2,150元，重申「優於大盤」評等；調降雙鴻及建準目標價，維持中立評等。

大摩分析，散熱族群第2季有望再創佳績，主要受惠於繪圖處理器（GPU）/CPU/特殊應用IC（ASIC）伺服器機櫃出貨量持續提升。新推出的Vera Rubin POD也顯示，主要運算與資料傳輸都將採用液冷。

大摩目前預期，奇鋐與富世達第1季毛利率將創歷史新高，主要是因為營收規模擴大與產品組合優化（伺服器貢獻超過 55%），雙鴻則因為泰國新廠產能改善而恢復毛利率。

大摩指出，由於AI伺服器與一般伺服器需求強勁，可望持續推動第2季的出貨動能，因此估計整體營收將再創新高。不過，富世達第2季可能表現較持平，因為智慧手機轉軸機種進入過渡期。

大摩表示，Vera Rubin POD機櫃種類增加，包括VR NVL72、Groq 3 LPX、Vera CPU 機櫃、BlueField儲存機櫃、Spectrum X CPO交換器機櫃等，全都採用液冷解決方案。這代表AI散熱的整體潛在市場（TAM）將一直大幅擴展到2027年，這也呼應奇鋐宣布的快速擴產。

在相關台股中，大摩最看好奇鋐，目標價從2,300元上調至2,750元，富世達目標價則從2,000 元升至2,150元。液冷解決方案採用率上揚，將持續推動奇鋐及富世達的獲利。

不過，大摩將雙鴻目標價從1,200 元下修至 1,080 元，反映在Vera Rubin的參與仍不明確；將建準目標價由175元降至165元，等待液冷零組件的貢獻度上揚。