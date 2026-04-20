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一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB 分批布局
台股上周五（17日）受美伊戰爭可望進入尾聲、美股上漲激勵，以上漲13點、全日最高點開盤後，由於台積電ADR下跌影響，投資人信心不足，指數震盪向下，最低下挫356點至盤中最低36,776點，終場下跌327點、以36,804點作收。
統一投顧協理陳晏平表示，美國總統川普稱美國與伊朗接近達成協議，加上以色列與黎巴嫩已達成為期十天的停火協議，中東局勢出現緩和；台積電法說會釋出佳音，但ADR逆勢下跌，加上短線上大盤與季線正乖離過大，預期台股近期維持高檔震盪盤堅的格局。
操作上，建議分批布局，追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等族群。
台新投顧協理范婉瑜指出，台積電第1季財報亮眼、第2季度展望亦佳激勵，儘管指數在漲多後，短線將轉為高檔震盪，不過逢回支撐仍可低接做中長線布局。
盤面交投重點仍為AI伺服器材料升級與漲價題材，而台積電（2330）法說表示未來資本資出將明顯提高，相關先進製程設備供應鏈仍可持續留意，包含先進封裝、先進製程設備、廠務、面板等，另外光通、PCB、低軌道衛星等族群亦可續留意。
第一金投顧協理黃奕銓認為，整體來看，台積電法說財測、財報皆是優於預期，不過股價提前反應下，短線難免震盪，另外指數短線乖離也大，若可以略為降溫修正也不是壞事。
短線下檔支撐可以先看5日線或者前高35,500點上下，接下來則是第1季季報將陸續公告，選股可以從中挑選業績績優股。
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