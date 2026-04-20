中國信託證券SN平台 上線

引領專業交易數位化，中國信託證券宣布「SN線上交易平台」正式上線，秉持「優化投資人體驗」為核心，全面翻轉傳統交易繁瑣的紙本審核流程，大幅提升交易的效率與便利性。

過去如想投資SN（境外結構型商品），往往伴隨著厚重的紙本文件與繁複的確認流程，並只能透過傳真或當面委託完成交易。

中國信託證券表示，本次平台上線從客戶痛點出發，打造全線上交易體驗，不僅推升複委託服務新里程，更展現深耕專業投資人服務的決心。

中國信託證券「SN線上交易平台」三大升級亮點包括一、全面線上化：無紙本、免傳真，一站快速交易；二、商品多元選擇：支援客製化商品與募集型商品；三、即時掌握市場：商品資訊與報價即時掌握。

現在，專業投資人只要透過「中信亮點APP」或「WEB網路下單」，即可隨時隨地瀏覽境外結構型商品、即時掌握市場報價，此外，操作介面流暢、交易商品種類多元，並將持續推出進階帳務功能等，在投資的路上與投資人一起向前。

中國信託證券打造「投資×生活」新體驗，科技不只提升效率，更創造全新體驗，「SN線上交易平台」上線，讓專業投資人擺脫繁瑣流程，專注於投資決策與策略布局與美好人生，未來將持續以創新驅動數位金融發展，打造更高效、更優質的投資體驗。

更多平台與活動說明，立即前往中國信託證券官方網站（https://www.ctbcsec.com）或亮點APP，開啟你的投資亮點生活。