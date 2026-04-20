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外資本月來回補逾3,230億
台股近期站上37,000點大關之際，籌碼面正上演「土洋大對決」。據統計，4月來外資瘋狂回補台股逾3,230億元，展現極強追價力道；反觀被視為「定海神針」的內資陣營如八大公股行庫與投信，卻同步轉身離場，形成「外資拚命買、內資拚命賣」的結構性轉變。
外資4月來大舉買超，主因來自於3月的「策略性失誤」。受美伊戰爭陰影籠罩，外資一度避險情緒高漲，3月瘋狂大賣台股達9,682億元。隨著戰雲散去，台股展現超強韌性，外資為避免績效大幅落後大盤，不得不於4月大舉發動「認錯式回補」；其買超重心鎖定權值龍頭，包括台積電（2330）、國巨*、廣達等，買超金額落在88億至804億元之間。
內資操作則顯得冷靜且具防禦性。八大公股行庫4月來累計賣超金額1,022億元，賣超前十大名單與外資買超名單高度重疊，包括台積電、聯發科與台達電等。法人指出，這體現國家隊「逆向操作」慣性：當外資瘋狂追價拉抬指數時，公股行庫便趁勢釋出籌碼，達成穩盤與獲利了結雙重目的。
而投信的動作更值得玩味。儘管4月累計仍維持47億元微幅買超，但近四個交易日卻反手連四賣，賣超金額高達260.3億元，幾乎快將整月戰果吐光，且與公股行庫「達成共識」，均將台積電列為頭號提款機。
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