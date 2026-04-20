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蔡明彥專欄／晶圓代工、功率半導體 聚焦

經濟日報／ 蔡明彥
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

原本中東局勢趨於緩和，地緣政治風險快速消退，市場風險偏好隨著回升，不過，在伊朗革命衛隊宣布繼續關閉荷莫茲海峽後，使荷莫茲運輸再陷停擺，中東局勢不確定性再次升溫；而即將到來的超級財報周，資金重回科技族群，台股在台積電（2330）領軍之下創下歷史新高。

產業訊息上，亞馬遜執行長賈西在年度致股東信中指出，AWS的AI相關收入已達到150億美元的年化運行率，其成長速度是當年AWS雲端業務初創時期的260倍，間接回應市場對高AI軍備投資競賽成本恐無法回收的質疑。

亞馬遜這番直球對壘，加上PIMCO、「大賣空」本尊貝利逢低承接日前遭到大量贖回壓力的私募基金（PE），且聯準會（Fed）官員以及上周發布財報的美國大行都表示PE贖回不致成為系統性風險，整體科技股的基本面與資金面展望都明顯轉佳，有利後市。

其次，近期熱門的「養龍蝦」風潮，帶動AI代理人的普及速度，導致中國大陸BAT三大算力平台因Token量耗用大增，過去一個月已三度漲價，企圖以價制量來維持系統平穩運作；OpenAI也因算力供不應求，決定放棄迪士尼10億美元的合作商機，將SORA文字轉影片服務下架。

另一隻AI獨角獸Anthropic也因此將OpenClaw一類Token需求改為以量計價，在在顯示AI應用擴散之快，以及市場對算力之渴望遠超乎預期，對掌握全球九成以上AI晶片製造以及伺服器組裝的台灣相關供應鏈廠商絕對是好消息。

再從上周台積電的法說會來看，董事長魏哲家同樣提到產能擴充遠不及需求，將持續建新廠因應，本土半導體設備、廠房無塵室施作、耗材、特化等供應商，上周五（17日）多檔漲停表態。

此外，外電報導，提前多年跨入GAA製程的三星2奈米製程良率仍不及六成，遠低於今年下半年才投產的台積電2奈米製程良率表現，顯然難以令客戶放心投片；而英特爾（Intel）的1.8奈米良率顯然也有待改善，這可從其CPU供應量不足看出。所以對英特爾跟馬斯克的Mega晶圓廠合作案，就先不用擔心。

總結來看，只要中東局勢不要再出亂子，AI主題帶動下，台股後市依然不看淡。台積電領軍的半導體族群仍是中長線可投資方向，短線則可留意成熟製程代工價調漲以及受益非紅供應鏈要求的功率半導體族群，以及在小晶片架構下，地位日益重要的非台積電體系的先進封裝供應商。

風險方面， 當前指數與中短期均線乖離率較大，追高宜留意技術面拉回修正的可能。其次，科技公司去年獲利大幅成長，大股東、從業人員收入豐厚，隨著5月報稅季逼近，建議留意季節性賣股籌錢繳稅賣壓。

較長線者，則宜關注雲端服務業者（CSP）調漲計價後，AI Token耗用量成長是否受影響？以Open Router的周資料來看，近兩周成長已停頓，有待輝達新平台以及台積電代工實力降低每位元成本，來維持擴張，否則恐影響廠商加碼投資意願。（作者是群益投顧董事長）

台積電 亞馬遜 中東

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