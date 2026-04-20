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就市論勢／矽光子、光通訊 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

台股1、2月大漲，3月拉回，4月續創新高，一方面是美國費半指數大漲，另一方面是台灣AI供應鏈推升出口創新高。

股價反映市場預期的變動，資金反映對未來營運展望的預期，如果樂觀就要在財報揭曉前進場加碼，一旦財報展望超越市場預期，將吸引動作較慢的資金跟進。

4月下旬七巨頭財報公布，短線資金會對財報與展望進行預判，若大廠法說會前一至二周股價上漲，代表展望偏樂觀；反向亦然。

最特別的例子是英特爾，4月迄今股價大漲55%。英特爾4月23日將公布第1季財報，市場普遍預期不佳，但特斯拉晶圓廠大夢使得英特爾變成「馬斯克太空算力概念股」，對比之下，更覺得台積電（2330）的穩健致遠。

投資建議

美伊戰爭迫使台股「補跌」，外資連續賣超權值股，使得3月加權指數跌11%，市場利空戰爭消息多變，但指數低點是3月19日的31,529點，之後利空消息均未破底，4月美伊談判新聞變化多，美股開始上漲，美元指數轉弱，台股大漲。

績優強勢個股跑在前面，千金股與AI股僅台積電受影響，台達電（2308）、零組件、低軌衛星股均大漲；非科技股表現平淡，專業塑化股震盪激烈（投機氣氛主導）。

建議短線聚焦AI供應鏈、太空衛星題材、先進封測、矽光子、廣義光通訊股等。

台達電 台積電 美股

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