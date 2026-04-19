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風險再平衡 股債配置穩健收益追成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股各產業獲利成長將增強並擴大。（資料來源：FactSet、富蘭克林坦伯頓基金集團）
美股各產業獲利成長將增強並擴大。（資料來源：FactSet、富蘭克林坦伯頓基金集團）

美伊局勢反覆，通膨與貨幣政策不確定性加劇，導致2026年來的股債資產大幅波動。富蘭克林證券投顧指出，當前仍有許多優質股債資產具基本面支撐，可透過多元配置與分散策略，獲取優質股利及債息，也能參與股市長期成長機會，打造攻守兼備的收益組合。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德‧布萊頓（Todd Brighton）表示，近期油價因地緣局勢走高，但扣除能源後整體通膨走勢仍相對持穩，符合美國聯準會預期。美國降息時程雖遞延，但也意味債券資產仍能提供不錯的收益水準，目前投資等級債與非投資等級債券收益率約可達5%-7%，且可透過分散債券配置，包括美國公債、機構房地產抵押債（MBS）、企業債等殖利率相較過去十年水準均具吸引力，隨殖利率曲線回歸正常化，債市配置價值浮現。

股市表現上，陶德‧布萊頓指出，今年以來能源、工業等循環產業領漲，民生消費、公用事業、健康醫療等防禦產業也更擅勝場，扭轉過去三年以科技成長題材一馬當先趨勢。檢視美股評價，史坦普500指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價個股，而是開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的。

陶德‧布萊頓分析，就獲利面來看，2026年美股每股純益（EPS）年增長預估較2025年進一步加快至16%。11大產業獲利也全數為正，顯示盈餘增長表現更為廣泛且均衡，有助於擴大投資機會，分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握美股長期增長趨勢。

陶德‧布萊頓表示，儘管地緣消息紛擾，但美國經濟表現穩健，預估今年GDP有望維持近3%增長，且企業獲利動能十分強勁。短線市場因地緣因素拉回，提供極佳股債資產價格錯位與進場布局機會。建議可透過平衡分散布局與穩健收益策略來分散風險、對抗波動，並參與市場長期機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金聚焦於美國市場，並保留25%美國以外機會，今年3月底加碼股票部位至股票53%，債券為43%，產業多元分散，有利於網羅各類機會並控制下檔風險。

美股 美國聯準會 債券 基金

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富蘭克林投顧表示，就獲利面來看，FactSet統計，2026年美股獲利年增長預估從2025年的14%進一步加快至16%。美股11大產業獲利也全數為正，顯示獲利增長表現更為廣泛且均衡，有助於擴大投資機會，分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握美股長期增長趨勢。

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