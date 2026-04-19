今年美股獲利預估年增16% 資訊科技股與其他類股之間縮距減少

富蘭克林投顧表示，就獲利面來看，FactSet統計，2026年美股獲利年增長預估從2025年的14%進一步加快至16%。美股11大產業獲利也全數為正，顯示獲利增長表現更為廣泛且均衡，有助於擴大投資機會，分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握美股長期增長趨勢。

富蘭克林投顧表示，在S&P 500指數各產業中，2026年的預估獲利年增率仍以資訊科技類股年增22%最高，但能源、非核心消費、工業、原物料、通訊服務、健康醫療、金融等類股的年增率介於12-19%，差距較2025年明顯縮小。

在2025年，美股資訊科技類股獲利年增32%最高，接著是原物料股的25%、工業的12%、通訊服務及公用事業的10%。資訊科技類股獲利表現一枝獨秀，也吸引資金大量流入。

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化。

二是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

三是聯準會（Fed）官員談話：留意Fed官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

四是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國4月密西根大學消費者信心指數終值、S&P全球採購經理人指數（PMI）初值；3月零售銷售等。

五是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括特斯拉、英特爾、德州儀器、IBM、ServiceNow、美國運通、黑石、P&G、3M、西南航空、波音、奇異航太、洛克希德馬丁、RTX、諾斯洛普格拉曼、新世紀能源、紐蒙特、聯合健康、賽默飛世爾等。