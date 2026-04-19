台股周線連二紅 法人：外資全面上調目標價 台積電進入高標準時代

加權指數上周五下跌327點，收在36,804點，成交量9,855億元。籌碼面部分，三大法人賣超140億元，其中外資現貨賣超20.3億元，期貨淨空單增加1,468口至41,151口；投信賣超84億元，自營商賣超35.6億元。上周台股上漲1,386點，漲幅3.9%，周線連二紅。

永豐期貨指出，這次台積電法說會延續了「基本面無懸念強勁，但市場期待已經提前反映」的典型高位股節奏，營收與毛利率展望依舊穩健，先進製程需求沒有鬆動，尤其AI相關訂單仍是核心動能，這一點其實與輝達當前的市場定位幾乎一致，也就是說，問題已經不在「好不好」，而是在「還能多好」。資本支出落在市場預期區間，本質上沒有利空，但對於已經提前反應高成長的股價而言，缺乏進一步上修的驚喜，自然就容易觸發短線獲利了結，尤其在乖離偏高的情況下，這種回檔反而是健康且必要的整理，而不是趨勢反轉。

永豐期貨表示，外資全面上調目標價，代表長線邏輯仍然高度認同，但也同時意味著評價基準被墊高，未來每一次法說會的門檻都會更嚴苛，市場會開始用「超預期幅度」而不是「是否成長」來定價。回到台股整體結構，目前指數的強勢其實仍然高度集中在AI供應鏈與權值股輪動撐盤，資金沒有明顯撤出，只是在高檔進行結構性調整，台積電的整理反而有助於資金短線轉向其他AI或半導體族群，形成良性的輪動，而不是全面性修正。外資目前對台積電的態度，確實已經從「看好成長」轉變為「要求持續超預期」，這點與輝達如出一轍，也意味著未來波動會放大，因為只要有一點不如最樂觀預期，就會被放大解讀。