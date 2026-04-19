快訊

餐桌上這動作恐害血壓飆 研究點名男性比女性更常見

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

iPhone 18 Pro配色方案曝光！主打「深櫻桃紅」沉穩質感美翻

聽新聞
0:00 / 0:00

台股周線連2紅 法人：美科技股財報與AI題材接棒

中央社／ 台北19日電

台股17日失守37000點大關，但周線仍大漲1386點、連2紅；伊朗宣布重新開放荷莫茲海峽後又關閉，一日數變，中東戰事風險未解，資本市場走勢撲朔迷離，不過法人表示，台股短線震盪但多頭格局未變，在美國科技股財報及AI題材發酵下，指數今年上半年有機會繼續挑戰高點。

美股道瓊工業指數17日終場上漲868.71點或1.79%，收在49447.43點；標準普爾500指數上漲84.78點或1.2%，收在7126.06點；以科技股為主的那斯達克指數上漲365.78點或1.52%，收在24468.48點；費城半導體指數上漲226.537點或2.43%，收在9555.883點。

台股17日終場下跌327.68點，收在36804.34點，儘管集中巿場指數回檔，但櫃買指數逆勢創下新高，且股后穎崴站上萬元大關，與股王信驊創下台股首見「雙萬金」紀錄，千金股規模也擴大至45檔，顯示市場資金仍高度活躍，積極在人工智慧（AI）與半導體供應鏈中尋找機會。

三大法人17日同步賣超台股合計新台幣159.19億元。其中，自營商轉為賣超35.65億元，外資及陸資轉為賣超20.4億元，投信賣超103.14億元、連4賣。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，近期台股受到地緣政治與台積電法人說明會後獲利了結賣壓的雙重影響，但觀察技術面，美股主要指數已收復今年以來跌幅，重新站回各期均線之上，對本周台股具有正面的帶動作用。

從統計面來看，黎方國指出，美股標準普爾500指數過去10年在5月、6月、7月的上漲機率，分別高達90%、80%與100%，呈現「易漲難跌」；同時業績面也提供強力支撐，標準普爾500指數今年第1季預估獲利成長率已從12%上修至18%，科技及資通訊相關產業預估獲利成長率更從35%大幅上修至45%。

黎方國說，本周市場焦點將轉向特斯拉（Tesla）等美股重量級科技股財報，且輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月1日來台演講，可望帶動AI題材熱度。在資金面和業績面的加持下，台股今年上半年有望繼續挑戰高點。

不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍18日宣布，在美國對伊朗港口解封前，荷莫茲海峽自今晚起將維持關閉狀態，任何接近海峽的違規船隻都會成為攻擊目標。美國總統川普已召開白宮戰情室會議，討論荷莫茲海峽新危機，以及與伊朗的談判事務。

千金股 美國 費城

延伸閱讀

首艘油輪通過荷莫茲海峽 台指期夜盤再創歷史新高

美股四大指數飆 本周緊盯中東局勢變化、科技七雄財報

資金輪動加速…ETF橫掃人氣榜6席 聯電、富喬外資加持量價齊飆

投顧觀點／台新黃文清 科技股搶鏡

相關新聞

上市櫃股利發放衝2.5兆再創歷史新高 權王5,705億元稱冠

上市櫃公司陸續宣布股利，截至昨（18）日止，已有1,863家公布，其中，七成配發現金或股票股利，上述公司現金股利合計已突破2.2兆元。法人指出，待國泰金、富邦金等「大咖」宣布後，整體上市櫃公司全年股利有望上看2.5兆元，再創歷史新高。

高油價與減產助攻！ 法人看好「台塑四寶」潛在報酬率上看30％

受惠於油價上漲提振煉油利差，以及亞洲與中東地區減產導致供給限縮，塑化產業正擺脫2025年的虧損低迷狀態。國內大型投顧針對「台塑四寶」給予正面評價，建議投資人增持。

聯亞、譜瑞、瑞儀本周法說 談展望

聯亞、瑞儀、譜瑞-KY本周將陸續舉辦法人說明會，將由聯亞、譜瑞-KY於22日率先登場，接下來是24日瑞儀，均將釋出最新營運展望。

投顧觀點／中信陳柏州 多頭掀攻勢

當美國跟伊朗決定暫時停火坐下來談的當下，造成此次資本市場大震盪的中東戰事就此進入利空鈍化階段。中國信託投顧總經理陳柏州表示，股市多頭攻勢再起，費城半導體指數率先創高扮演領頭羊，台股V型反轉驚驚漲，一度站上37,000點，整體市場再度恢復流動性，資金派對重啟。

投顧觀點／台新黃文清 科技股搶鏡

儘管美伊目前即將進行的第二次停火談判仍存在不確定性，但全球股市已展現出強勁的V型反轉，美股標普500指數在4月中旬突破7,000點大關，費城半導體指數更是率先收復戰爭開打以來的跌幅，領先創新高。台新投顧總經理黃文清表示，上述市況顯示市場已消化戰爭利空，並將重心回歸至科技產業的成長動能 。

台股量能助攻！法人看好「五大金控」展望 這家隱含漲幅上看兩成

隨著金控公司陸續公布3月自結獲利，本土投顧發布產業報告指出，儘管壽險端受到公債殖利率走揚的衝擊，但受惠台股成交量能放大與銀行核心收益穩健，金控首季累計稅後獲利表現大多優於預期，同時針對富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、永豐金（2890）及中信金（2891）列為「買進」投資評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。