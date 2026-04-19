台股周線連2紅 法人：美科技股財報與AI題材接棒

台股17日失守37000點大關，但周線仍大漲1386點、連2紅；伊朗宣布重新開放荷莫茲海峽後又關閉，一日數變，中東戰事風險未解，資本市場走勢撲朔迷離，不過法人表示，台股短線震盪但多頭格局未變，在美國科技股財報及AI題材發酵下，指數今年上半年有機會繼續挑戰高點。

美股道瓊工業指數17日終場上漲868.71點或1.79%，收在49447.43點；標準普爾500指數上漲84.78點或1.2%，收在7126.06點；以科技股為主的那斯達克指數上漲365.78點或1.52%，收在24468.48點；費城半導體指數上漲226.537點或2.43%，收在9555.883點。

台股17日終場下跌327.68點，收在36804.34點，儘管集中巿場指數回檔，但櫃買指數逆勢創下新高，且股后穎崴站上萬元大關，與股王信驊創下台股首見「雙萬金」紀錄，千金股規模也擴大至45檔，顯示市場資金仍高度活躍，積極在人工智慧（AI）與半導體供應鏈中尋找機會。

三大法人17日同步賣超台股合計新台幣159.19億元。其中，自營商轉為賣超35.65億元，外資及陸資轉為賣超20.4億元，投信賣超103.14億元、連4賣。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，近期台股受到地緣政治與台積電法人說明會後獲利了結賣壓的雙重影響，但觀察技術面，美股主要指數已收復今年以來跌幅，重新站回各期均線之上，對本周台股具有正面的帶動作用。

從統計面來看，黎方國指出，美股標準普爾500指數過去10年在5月、6月、7月的上漲機率，分別高達90%、80%與100%，呈現「易漲難跌」；同時業績面也提供強力支撐，標準普爾500指數今年第1季預估獲利成長率已從12%上修至18%，科技及資通訊相關產業預估獲利成長率更從35%大幅上修至45%。

黎方國說，本周市場焦點將轉向特斯拉（Tesla）等美股重量級科技股財報，且輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月1日來台演講，可望帶動AI題材熱度。在資金面和業績面的加持下，台股今年上半年有望繼續挑戰高點。

不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍18日宣布，在美國對伊朗港口解封前，荷莫茲海峽自今晚起將維持關閉狀態，任何接近海峽的違規船隻都會成為攻擊目標。美國總統川普已召開白宮戰情室會議，討論荷莫茲海峽新危機，以及與伊朗的談判事務。