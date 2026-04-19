上市櫃股利發放衝2.5兆再創歷史新高 權王5,705億元稱冠

上市櫃公司陸續宣布股利，截至昨（18）日止，已有1,863家公布，其中，七成配發現金或股票股利，上述公司現金股利合計已突破2.2兆元。法人指出，待國泰金（2882）、富邦金（2881）等「大咖」宣布後，整體上市櫃公司全年股利有望上看2.5兆元，再創歷史新高。

1,863家已經公布股利的公司中，多數發放現金股利，其中，緯穎（6669）每股擬發放股票股利20元、現金股利145元，合計每股165元，是唯一股利破百的公司、也是史上第一家破百的公司，傲視全體上市櫃公司。

第二名是股王信驊（5274），擬配發1元股票、80元現金股利，合計將發放81元股利；大立光（3008）發放80元現金股利，排名第三，其它超過50元的還有鴻勁65元現金、聯發科（2454）53.5元現金、川湖（2059）51元現金、穎崴（6515）50元現金。

弘塑（3131）、祥碩（5269）、華碩（2357）、漢唐（2404）、威聯通等整體股利也都逾40元，鈊象（3293）、嘉澤（3533）、世芯-KY（3661）則都逾30元，而股利將逾10元的公司高達118家，優於2024年的111家、2023年87家，家數寫下台股史上新高。

以現金股利的發放總金額來看，台積電（2330）的5,705億元持續蟬聯第一寶座，鴻海（2317）1,009億元、聯發科858億元分居二、三，加上廣達（2382）的602億元，是目前「唯四」超過500億元的公司。另外，中華電（2412）403億元、長榮（2603）346億元、聯電（2303）327億元、華碩311億元、台達電（2308）301億元、日月光投控（3711）294億元，暫居前十大發放大戶榜單。

另外，緯穎、元大金（2885）、玉山金（2884）、緯創（3231）、統一（1216）、永豐金（2890）、台灣大（3045）、聯詠（3034）、遠傳（4904）、瑞昱（2379）、合庫金（5880）、國巨*、鴻勁、台塑化（6505）、光寶科（2301）、和泰車（2207）、長榮航（2618）、和碩（4938）、大立光、鈊象等，也都將發放逾百億元。

在約逾1,367家決議將發放股利的公司中，將發放的現金股利總額已達2.2兆元，已逼近去年的2.31兆元，但在國泰金、富邦金、中信金（2891）、凱基金、兆豐金（2886）、第一金（2892）等多家「大咖」還未宣布下，市場看好今年有望突破歷史新高、2021年的2.33兆元，挑戰2.5兆元大關。