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投顧觀點／中信陳柏州 多頭掀攻勢

經濟日報／ 文／何佩儒
中信投顧總經理陳柏州。聯合報系資料照
中信投顧總經理陳柏州。聯合報系資料照

美國伊朗決定暫時停火坐下來談的當下，造成此次資本市場大震盪的中東戰事就此進入利空鈍化階段。中國信託投顧總經理陳柏州表示，股市多頭攻勢再起，費城半導體指數率先創高扮演領頭羊，台股V型反轉驚驚漲，一度站上37,000點，整體市場再度恢復流動性，資金派對重啟。

從美國所提15點停火與和平要求，一一比對伊朗所提10點和平方案來看，兩大關鍵問題，包括發展核武權力以及駐軍問題幾乎毫無交集，美伊能否順利終戰確實仍有變數。現階段來看，後續雙方應會將談判時間進一步延長，以時間換取空間方式來爭取緩衝，至於這段期間雙方打打停停的互探，只要美國踩住攻島（哈爾克島，承擔90%伊朗原油出口）跟炸電廠雙重底線，不妨視為雙方在爭取對自己有利籌碼的動作，不用太在意。

若美伊談判順利，國際大行高盛預期荷莫茲海峽在未來六周可望逐步恢復通行。但經歷這次石油危機後，後續各國對於戰略儲備回補與拉高安全庫存水位動作勢必轉趨積極，再加上先前中東沿岸儲油設施，因出口受阻面臨庫存積壓壓力，部分煉油廠已被迫下調產能，未來煉油回到正常生產節奏需二至八周，預期上半年乃至延伸到第3季，各國應該都很難擺脫高油價的干擾。

當原油價格維持高價位時間太長，一旦透過成本轉嫁機制擴散至製造與服務業，勢必進一步推升通膨壓力。聯準會（Fed）3月FOMC會議已再次暫停降息，利率點陣圖更透露投票委員鴿派態度鬆動，美國今年能否再看到降息確實懸念還不小；當市場對於利率預期轉為上修時，對股市最直接影響可能就是評價面臨壓縮，原本處於高基期的全球股市勢必更容易放大波動。

回到台股本身來看，這波反彈行情速度驚人，僅花短短八個交易日，指數便創新高，16日更站上37,000點，反映國內市場資金非常充沛，所欠缺的只是一個進場買股的理由。

先前3月行情修正本質屬於事件驅動型，在關鍵變數尚未消除前，操作思維與其押注行情走V型回升，不如把重心放在風險控管，逢高適度降低槓桿、調整持股結構，會是更務實的策略。預期未來台股拉回應該也跌不到哪邊去，若從市場對於2027年企業獲利預估來看，台股長線確實有挑戰4萬點的機會，逢回偏多布局仍是現階段最佳策略。

選股策略上，雖然高油價對實體經濟的影響仍需觀察，但可以確定的是，AI投資並未因短期市場震盪而改變方向。美系四大雲端服務業者（CSP）資本支出持續擴大、2026年上看6,500億美元。

投資錦囊

須留意美伊談判進展、油價走勢及其對通膨與利率預期的影響，市場潛在系統風險尚未完全解除，建議逢高適度降低槓桿、強化風險控管。在AI資本支出與產業趨勢未變下，中長期偏多架構仍在，操作可逢回優先布局AI半導體、先進製程族群。

美國 費城半導體 伊朗

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