台股量能助攻！法人看好「五大金控」展望 這家隱含漲幅上看兩成

隨著金控公司陸續公布3月自結獲利，本土投顧發布產業報告指出，儘管壽險端受到公債殖利率走揚的衝擊，但受惠台股成交量能放大與銀行核心收益穩健，金控首季累計稅後獲利表現大多優於預期，同時針對富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、永豐金（2890）及中信金（2891）列為「買進」投資評等。

本土法人給予2026年獲利預估：富邦金今年EPS為7.53元，目標價103元，隱含漲幅約17％，最接近兩成；國泰金今年EPS為6.86元，目標價82元，隱含漲幅約9.33％；中信金今年EPS為4.51元，目標價59元，隱含漲幅約11.11％；永豐金今年EPS為2.39元，目標價37元，隱含漲幅約13.14％；凱基金今年EPS為2.07元，目標價23元，隱含漲幅約9.78％。以上五檔金融股的投資評等均為「買進」。

其餘還有三檔個股，玉山金（2884）目標價定為38元、兆豐金（2886）為44元、華南金（2880）則為37元，此三家投資評等皆為「區間操作（Trading Buy）」。

法人分析，觀察第1季獲利，華南金、玉山金、永豐金及中信金均創下歷史同期新高，展現強大的經營韌性。其中，證券子公司表現最為吸睛，受惠於台股日均量維持在8,000億元以上的高水位，各金控旗下證券子公司首季稅後獲利年增率均超過75％，成為本次獲利成長的關鍵推手。

本土法人也說，3月份富邦金、國泰金及中信金的獲利低於預期，主因在於壽險子公司受到公債殖利率走揚衝擊，導致FVTPL債券部位未實現損失增加。然而，銀行端兩大核心收益（利息與手續費收入）維持高個位數至雙位數的成長，有效抵銷了Fx Swap（換匯交易）金融操作淨收益下滑的負面影響。

展望後市，法人分析，美以伊衝突的不確定因素正逐步放緩，有助於債券殖利率趨於穩定。此外，壽險子公司在接軌IFRS17後，壽險合約服務邊際（CSM）的穩定釋出將持續貢獻獲利，且資本市場環境轉佳，有利於股票資本利得的提升，整體正向看待2026年金控產業營運表現。