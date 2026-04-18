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高油價與減產助攻！ 法人看好「台塑四寶」潛在報酬率上看30％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
受惠於油價上漲提振煉油利差，以及亞洲與中東地區減產導致供給限縮，塑化產業正擺脫2025年的虧損低迷狀態。國內大型投顧針對「台塑四寶」給予正面評價，建議投資人增持。本報系資料庫
受惠於油價上漲提振煉油利差，以及亞洲與中東地區減產導致供給限縮，塑化產業正擺脫2025年的虧損低迷狀態。國內大型投顧針對「台塑四寶」給予正面評價，建議投資人增持。本報系資料庫

受惠於油價上漲提振煉油利差，以及亞洲與中東地區減產導致供給限縮，塑化產業正擺脫2025年的虧損低迷狀態。國內大型投顧針對「台塑四寶」給予正面評價，建議投資人增持。

其中，法人對台塑（1303）給予買進評等，目標價65元、潛在報酬率21.7％；台化（1326）給予買進評等，目標價65元、潛在報酬率27.4％；台塑化（6505）給予買進評等，目標價70元、潛在報酬率27.5％；南亞（1303）表現亮麗，但未給予評等。

國內大型投顧指出，儘管第2季面臨原油供應不穩的變數，但供需結構的改善將有利於塑化業產品報價與利差維持高檔，對台塑四寶的2026年營運維持「正向」看法 。

受2月底爆發的美伊戰爭影響，原油價格飆漲，帶動成品油及烯烴價格上揚。台塑化第1季EPS躍升至2.14元，季增299.3％，表現大幅優於預期。營益率受惠於低價存貨與利差擴大，由前一季的3.7％大增至15.1％。

南亞表現最為亮麗，首季EPS達1.80元。除了電子材料受惠AI趨勢出貨加溫，轉投資南亞科（DRAM事業）獲利大幅挹注也是關鍵。

台化、台塑兩家公司均在第1季實現「虧轉盈」。台化終止連六季虧損，EPS提升至1.07元 ；台塑本業虧損收斂，靠轉投資獲利提振，EPS為0.51元。

展望今年第2季，雖然原油供應短缺及不可抗力因素導致產能損失，可能使營收出現20％至30％的季減，但整體結構性三大利多依然存在：一、全球產能缺口：荷莫茲海峽封鎖導致亞洲廠商缺料，推估全球乙烯一個月實際缺口約16-17％，其他基礎原料損失約14-17％，供給限縮有助於加速庫存去化。

二、中東產能受損：占全球比重約15％的中東石化產能因戰爭受損停擺，修復需要較長時間，這被視為中長期有利於供需改善的因素。三、利差維持高檔：第2季雖會面臨「出貨量降低」的情況，但各產品報價強勢，將維持「獲利狀態」。

台化 油價 台塑

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