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一周熱門零股／台灣50、台積電 人氣指標

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周市場焦點主要在於美伊和談、經濟數據等各項多空因素，行情再創歷史新高，投資人藉零股進場參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，以及台積電等大型權值股都為交投重心。

市場專家指出，美聯準會（Fed）紐約分行總裁威廉斯表示，因每天、每周都有各種變化，Fed試圖給出明確指引是不合理的，但隨著通膨回落至2%，需要降低利率，以避免實質利率上升，重申當前貨幣政策仍處於有利位置，能夠平衡實現充分就業、價格穩定面臨的風險，Fed利率政策後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人的選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、旺宏、國巨*、元大台灣50正2、華邦電、華通、群益台灣精選高息、南亞科、國泰永續高股息，十檔標的交易量從2,700萬股至703萬股，較上周2,060萬股至460萬股，呈現增溫狀態。

法人機構表示，美國總統川普宣布暫停對伊朗攻擊二周後，國際油價暫時回落至百美元下方，市場情緒稍有回穩，VIX指數於戰爭爆發後首度降至20以下，美股四大指數反彈，主要指數已收復3月以來跌幅。

法人機構指出，由於美伊談判未能達成協議，地緣政治前景尚未明朗，若未來談判進度緩慢，國際油價持續徘徊高檔，仍將對通膨造成上行風險，並可能推遲聯準會下次降息時點，相關變化將是零股市場未來多空焦點。

華邦電 高股息 台積電

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