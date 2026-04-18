就市論勢／關鍵零組件龍頭 優選

盤勢分析

台股昨（17）日早盤雖企圖挑戰新高，但隨後迅速回檔，終場下挫327點，收 36,804點，中斷連續 八天漲勢，但周線仍收長紅、大漲1,386點，連二紅，單周成交量更衝破4.7兆元，刷新歷史紀錄。

針對近期盤面，台股漲勢暫歇，主要受到重要法說會後短線獲利了結賣壓影響；但實際上重要法說結果正向，基本面展望依然強勁，盤面呈現類股輪動，市場焦點仍集中在AI供應鏈，台股短線拉回並無礙偏多格局。

展望後市，市場情緒看好中東局勢最壞情況已過，投資人再度聚焦基本面，而從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向。

在投資主軸上，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。記憶體和載板需求也在持續增加。預期現階段在基本面展望與資金面支撐下，有望支撐台股偏多格局。

隨OpenClaw興起，企業導入AI代理趨勢成型，成為CSP業者高額AI投資下的首款變現應用，因算力消耗呈指數型增長，驗證主要CSP業者今年合計超過6,500億美元的資本支出規劃乃是為AI基礎建設預作準備，台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈，基本面持續上修，看好2026~2027年GPU及ASIC呈現百家爭鳴的台灣硬體供應鏈受惠者。

投資建議

投資組合以關鍵零組件龍頭為主要布局方向，短期雖可能因中東地緣戰爭及通膨擔憂使個股股價出現較大震盪，但在基本面穩定向上趨勢下，明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。