台積電好威！多家外資陸續調升目標價、大咖分析師這麼說

台積電（2330）法說優於預期，各大外資券商陸續搶先出具最新報告調升目標價，持續看多台積電後市，今年來以里昂證券喊出3,030元為目前市場最高水準，反映產業前景支撐力道仍強，市場多頭氛圍延續。

台積電法說後，外資近期同步調整目標價，整體看法偏多。花旗由2,800元上調至2,875元；野村由2,735元升至2,820元；滙豐由2,700元升至2,800元；高盛目標價則維持2,750元不變；瑞銀大幅調升，由1,500元上看2,650元；大摩由2,288元上調至2,588元。

美銀由2,530元升至2,560元；麥格理由2,400元升至2,550元；法巴由1,990元升至2,520元；瑞穗由2,300元升至2,450元；小摩維持2,400元不變；大和資本則由2,000元升至2,330元。上述投資評等皆為「買進」或「優於大盤」。

面對英特爾競爭 台積樂觀看待

針對來自英特爾（Intel）EMIB技術的競爭或合作的可能性，大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，台積電管理層表示樂觀看待產業競爭，並願意將開放運算晶片（compute die）予第三方晶圓廠進行封裝，以擴大AI半導體整體潛在市場（TAM）。

儘管如此，詹家鴻表示，台積電未來仍將持續提供具商業成本效益的大光罩（large-reticle）CoWoS解決方案。長期來看，透過CoPoS、SoIC與SoW等產品組合將可因應客戶對大尺寸晶片設計的多元需求。

此外，法說會的另一個重點是資本支出。高盛科技產業分析師呂昆霖表示，台積電正加速無塵室建設與設備進場進度，以因應未來數年強勁需求動能。

整體發展方向與高盛觀點大致相符，因此維持2026年資本支出約560億美元的看法，並預估2026至2028年累計資本支出規模將上看2,000億美元，鞏固先進製程與產能布局。

近期股價方面，小摩台灣區研究部主管哈戈谷表示，相較財報前股價大幅上漲所反映的高度預期，此次營收與資本支出未見明顯上修，可能使部分投資人短線略感失望。不過，哈戈谷認為，隨著基本面動能延續，未來2至3個季度市場預估值仍具上修空間。

哈戈谷：台積電恐面臨四大關鍵疑慮、潛在利空

值得留意的是，哈戈谷分析，台積電面臨四大關鍵疑慮與潛在利空因素。首先，在獲利結構方面，2026年下半年毛利率可能承壓，主因包括2奈米製程初期量產，以及亞利桑那廠量產初期費用攤提，短期稀釋效可能較為明顯。

其次，在資本支出部分，市場原先高度期待再度上修，不過目前長期計畫並未出現明顯驚喜。不過，相關資本支出調整仍屬時間問題，預期在第2季法說會可能釋出更明確訊號；小摩目前維持未來三年資本支出規模約1,800億至2,000億美元或更高預測。

第三，非AI需求動能相對溫和保守，尤其低階PC與智慧型手機市場，除受終端需求疲弱影響外，也受到記憶體成本上揚影響；同時，中東地緣政治緊張亦可能拖累全球GDP成長，進一步影響需求表現。

第四，N3產能擴張後的長尾需求仍存觀察變數，市場關注2027至2028年N3產能開出後，是否在AI加速器逐步轉向N2世代時出現需求空窗。不過哈戈谷認為，台積電已將跨廠整合與產能優化（cross-fab optimization）納入長期營運架構，產能配置彈性仍具緩衝能力。