上市市值本周突破120兆元 陶玻股飆漲26.5%最猛

根據臺灣證券交易所統計，4月17日發行量加權股價指數收盤為36,804.34點，較上周(4月10日)的35,417.83點上漲1,386.51點，漲幅約為3.91%，台灣50指數收盤為33,549.12點，較上周的32,437.37點上漲1,111.75點，漲幅約為3.43%，寶島股價指數收盤為41,279.60點，較上周的39,648.53點上漲1,631.07點，漲幅約為4.11%。

4月17日全體上市公司市場總值為新台幣120兆594.22億元，較上周(4月10日)市值115兆5,589.94億元增加4兆5,004.28億元，增幅約為3.89%。

產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲26.51%為最大，跌幅以造紙類指數下跌1.57%為最大，未含金融類指數上漲1,324.65點，漲幅約為4.17%，未含電子類指數上漲508.83點，漲幅約為2.56%，未含金融電子類指數上漲497.71點，漲幅約為3.60%。

本周集中交易市場總成交金額為4兆7,550.86億元，全體上市股票成交金額為4兆3,819.34億元，股票成交量周轉率為4.25%。

各產業上市股票交易情形，成交金額前三名為： 第一名半導體類1兆6,299.98億元、占全體上市股票交易金額37.20%、第二名電子零組件類9,665.12億元，占22.06%。第三名光電類3,300.43億元，占7.53%。

成交量周轉率前三名產業：第一名玻璃陶瓷類34.14%、第二名光電類21.25%、第三名電子零組件類14.52%。

累計今年年初開盤迄今共66個交易日，集中市場總成交金額為53兆7,202.86億元，市場日平均成交金額為8,139.44億元，股票成交量周轉率為54.97%，股票日平均成交量周轉率為0.83%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)