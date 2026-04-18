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外資挺聯亞 光通訊股燒
光進銅退趨勢確立，高盛昨（17）日發布對聯亞（3081）分析報告，上修AI伺服器機架出貨數量，並看好光通訊模組需求將會被其帶動，磷化銦及CW Laser出貨量將會持續提升。受此激勵，聯亞、華星光、IET-KY昨日逆勢高掛漲停，同步創下歷史新天價。
高盛將輝達（NVIDIA）的機架級AI伺服器在2027年的總潛在市場（TAM）從6.7萬台上調至7.7萬台，並預期2028年將達12.1萬台。高階AI伺服器將推動光通訊網路升級，同步將2026至2028年800G以上光模組潛在市場出貨量預估分別上調14%、29%和33%，預期對磷化銦（InP）磊晶片與CW雷射器的需求再度拉升。
高盛也將關注點轉移至Scale-up方面，長期看好光通訊連接從Scale-out發展至Scale-up，從交換器上的共同封裝光學元件（CPO）擴展至XPU周邊的CPO，延長對InP磊晶片與規格升級（從70mW／100mW升級至300mW）CW雷射器的強勁需求。高盛看好聯亞成長動能，調升未來三年獲利成長幅度。
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