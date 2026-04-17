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三大法人同步賣超台股 外資調節面板雙虎、敲進聯電
台股今天下跌327.68點，收在36804.34點，三大法人同步賣超，其中外資賣超新台幣20.4億元，調節面板雙虎群創、友達各逾10萬張，敲進聯電、仁寶等電子股。
台股今天下跌327.68點，收在36804.34點，成交值新台幣9431.19億元。
三大法人合計賣超159.19億元。其中，自營商賣超35.65億元，投信賣超103.14億元，外資及陸資賣超20.4億元。
值得注意的是，外資、自營商由買轉賣；投信則連4個交易日賣超。
根據公開資訊指出，外資今天賣超前10名以群創逾11萬張居冠，友達、主動統一台股增長分居2、3名，賣超張數分別為10.1萬張、4.8萬張左右；其餘依序為台新新光金、元大台灣50、富邦科技、旺宏、主動群益科技創新、聯茂、金寶。
外資買超前10大名單中，由聯電逾5.7萬張居冠，第2為國泰永續高股息，其他依序為仁寶、台玻、群益台灣精選高息、誠美材、英業達、長興、永光、緯創。
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