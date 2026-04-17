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台股本週大漲1386點 上市公司總市值站上120兆

中央社／ 台北17日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美伊戰事緩和，加上台積電法說會帶動，16日台股收盤成功站上37000點大關，創歷史新高，雖然17日台積電下挫拖累大盤收跌，台股全週仍大漲1386.51點或3.91%，集中市場指數今天以36804.34點作收。

根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達到新台幣120兆594億元，較上週大增約4.5兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為玻璃陶瓷類指數上漲26.51%，跌幅最大則是造紙類指數下跌1.57%。其他未含金融類指數上漲1324.65點，漲幅約4.17%；未含電子類指數上漲508.83點，漲幅約2.56%；未含金融電子類指數上漲497.71點，漲幅約3.60%。

本週全體上市股票成交金額為4兆3819億元，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額1兆6299億元，占全體上市股票交易金額比重37.20%；電子零組件類成交金額9665.12億元，占比22.06%；以及光電類成交金額3300.43億元，占比7.53%

另外，本週股票成交量週轉率為4.25%，成交量週轉率前3名產業分別為玻璃陶瓷類34.14%，光電類21.25%，和電子零組件類14.52%。

累計今年初開盤迄今共66個交易日，集中市場總成交金額為53兆7202億元，市場日平均成交金額8139.44億元，股票成交量週轉率54.97%，股票日平均成交量週轉率0.83%。

台積電 台股

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