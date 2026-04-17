台股本週大漲1386點 上市公司總市值站上120兆

金寶（2312）年初股價遭遇重擊，目前「低軌衛星業務策略性暫停」幾個字一出，直接讓 1/22、1/23金寶股價連續跌停，高檔追進的人瞬間變成一批冤魂。 但如果你仔細把總經理陳威昌在旺年會說的每一句話拆開來看，事情沒有那麼簡單。

2026-04-17 12:11