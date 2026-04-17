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永豐金證券「豐雲學堂」推產業特輯新企劃 首集聚焦離岸風電

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

能源韌性重要性日益受關注。依據政府規劃，國內再生能源發電占比於2026年11月達20％，並預估於2028年提升至23.4%、2030年約達30%。永豐金證券深耕投資教育，透過旗下自建財經知識數位平台「豐雲學堂」，首次推出「產業故事」影音特輯，再度引領業界。首集先聚焦台灣離岸風電，透過影像，深入解析在地化供應鏈的關鍵與運作環節硬實力，影片上線短短1個月，累計觀看次數已達40萬次。

永豐金證券指出，「豐雲學堂」產業故事特輯旨在透過實地考察，將艱澀的產業知識轉化為視覺化影像。透過專業團隊實地走訪風電生產基地，打破傳統書面研究報告的形式，協助投資人「看見產線」，並結合「豐雲學堂」平台整理的相關關鍵數據，更簡單、有系統地掌握產業脈動，了解被探訪企業競爭優勢，完整看見投資前應理解的「知識護城河」。

未來，「豐雲學堂產業故事」系列也將在前線，為投資人以影像方式，直擊呈現更多不同產業真實樣貌。首集影片詳盡解構離岸風機水下基礎的在地化生產，內容重點包含：

1.關鍵構造全解析：深入介紹負責抗浪抗風的「基樁（Pin Pile）」、具備精密結構的「套管式基（Jacket）」，以及串接風機塔架與電力的「轉階段（TP）」。

2.一條龍生產優勢：展示如何透過台北港「海邊工廠」地理優勢，整合材料零件、關鍵部件到整組出海的製程，達成效率最大化與風險最小化。

3.技術根留台灣：記錄國內銲接技師專業精神，展現高品質勞動力韌性。

「豐雲學堂」以提供投資人即時市場財經脈動，與產業研究內容，今年1-3月瀏覽人次已突破千萬。本次「產業故事」特輯，為平台服務進一步延伸升級，期望以第一線的實地觀察，協助投資人深化對該產業理解，培養長期投資需要的判斷基礎。投資人可於豐雲學堂官網或永豐金證券官方 YouTube 頻道觀看完整「豐雲學堂產業故事」。永豐金證券持續以「數位溫度」引領投資新視野，落實「翻轉金融，共創美好生活」的企業理念。

再生能源 離岸風電 永豐金

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